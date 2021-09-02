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    北市「御蓮齋」餐廳無預警歇業！ 北市府：消費者快申請退款

    御蓮齋門外張貼公告。（圖:法務局提供）

    御蓮齋門外張貼公告。（圖:法務局提供）

    2021/09/02 11:01

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市南京東路5段知名素食吃到飽餐廳「御蓮齋」傳無預警歇業，台北市法務局發出消費警訊，消保官呼籲手上仍有餐券之消費者，在信託履約保障期間內，儘速向信託銀行新光銀行申請退款，新光銀行退款申請諮詢專線請電洽，02-8758-7288分機7828。

    法務局發布消費警訊指，御蓮齋2017年曾因新舊公司經營權移轉，衍生舊餐券能否繼續使用之爭議，現經營者御蓮蔬食股份有限公司無預警歇業，餐廳現場放置招租告示，北市衛生局已立案調查，將要求負責人說明。

    消保官指出，為防範業者經營不善倒閉或惡意捲款避不見面，中央主管機關公告的商品（服務）禮券定型化契約應記載事項中有履約保障機制，禮券發行人必須提供自出售日起算至少1年之履約保障，一旦發生業者無法提供商品或服務即可向金融機構取回所繳交之價款，或由互保之同業代為提供商品或服務，以維護消費者權益。

    法務局表示，履約保障期限自出售日起算1年即符合規定，故建議消費者購買禮券後，應儘早於履約保障期限內使用完畢，超過保障期限後，保障責任將自動解除，持券人僅能向禮券發行人主張權益。

    御蓮齋門外張貼公告。（圖:法務局提供）

    御蓮齋門外張貼公告。（圖:法務局提供）

    御蓮齋門外張貼公告。（圖:法務局提供）

    御蓮齋門外張貼公告。（圖:法務局提供）

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