塭仔圳第一區自動搬遷倒數 拆除面積相當27座新莊體育場

新北市塭仔圳市地重劃案第一區自動搬遷期限至9月28日止，預計將拆除29萬7900平方公尺，相當於27座新莊體育館的面積。（圖由地政局提供）

2021/09/02 10:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府辦理新、泰塭仔圳市地重劃案，第一區（新莊中正路以北）自動搬遷期將於9月28日截止，區內民眾紛紛向市府申請地上物點交，截至8月25日止，有75%建物自行拆除成空地點交，剩餘25%騰空點交，由工程單位拆除，預計9月28日前可拆除近30萬平方公尺，相當於27座新莊體育場面積。

新北市地政局表示，市府提供「免收費拆空屋」服務，民眾只要將屋內家具、機械器具等可移動物品搬離，定著物如裝潢、隔間無須拆除，騰空後即可向地政局申請點交，由工程單位進場拆除，不需要另外收費。

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據統計，目前區內待拆的已點交建物共有312筆，每日穩定增加，其中以鐵皮建築居多，工程單位先派出16組大型機具同步多點拆除，9月15日起增派至25組，預計9月28日前，可拆除約29萬7900平方公尺，相當於27座新莊體育館的面積，待自動搬遷期過後，拆除機具將擴增至35組，針對第一區範圍內全面進場拆除及施工。

地政局呼籲，已騰空或拆除的地上物應盡速點交，除了可免繳房屋稅，土地將由市府保管，不必擔心遭傾倒垃圾挨罰，部分1999年6月12日後興建的違章建築，不符合救濟金發放資格，無法領取自動搬遷獎勵金，因此人去樓空，未向市府申請點交，恐淪為宵小傾倒廢棄物的場所，呼籲地上物所有權人盡速與新北市府點交，保障自身權益。

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