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    他微波肉燥飯慘遇「爆炸」 網專業曝1點：這個不能微波！

    原PO表示自己用正常程序微波，結果還是發生「爆炸」慘案。（圖擷取自《Dcard》）

    原PO表示自己用正常程序微波，結果還是發生「爆炸」慘案。（圖擷取自《Dcard》）

    2021/09/02 11:22

    〔即時新聞／綜合報導〕即使是正常程序，還是不免也會鬧出悲劇。日前有網友將肉燥飯放進微波爐微波，沒想到竟發生「爆炸慘案」，他不免絕望的問，「到底兇手是誰」。結果有不少過來人專業解惑，「蛋整顆微波會爆」。

    原PO日前在《Dcard》上表示，自己只是正常的使用微波爐，「哪知道微一個我的午餐瞬間都沒了」，只見他上傳的「事發照片」中可見，微波爐裡有一個陶瓷碗，旁邊四散香氣逼人的肉燥飯、貢丸、滷蛋，碗裏頭只剩下一口飯，讓他崩潰喊，「到底兇手是誰，是蛋、還是充滿彈力的貢丸、還是微波太久？」，最後絕望的表示，「結論就是我的午餐沒了」。

    貼文一出，不少網友趣回，「證明這碗肉燥飯好吃到爆炸」、「微爆炸」、「我看了就想笑，一口就沒惹」、「把椅子搬到微波爐前面直接吃」、「暴躁飯」、「炸出一番新滋味」。

    也有不少過來人透露，是「蛋」的問題，「是蛋，蛋一定要切開微波！」、「這種蛋不能微波，會爆掉，要先切開」、「不能微波完整沒有切開的蛋，會變炸蛋」、「自作聰明把涼了的水煮蛋加熱、爆了」、「之前把咖哩放到微波爐，然後炸開了，整個微波爐都是咖哩，才發現有一顆水煮蛋在裡面」。

    有網友透露，原PO爆炸原因可能是水煮蛋的關係。（圖擷取自《Dcard》）

    有網友透露，原PO爆炸原因可能是水煮蛋的關係。（圖擷取自《Dcard》）

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