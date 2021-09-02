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    陳時中再三感謝台積電、鴻海及慈濟 張淑芬：團結就是力量

    包括衛福部部長陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬，及慈濟慈善基金會執行長顏博文等人，都親自到機坪迎接BNT疫苗的到來。（記者姚介修攝）

    包括衛福部部長陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬，及慈濟慈善基金會執行長顏博文等人，都親自到機坪迎接BNT疫苗的到來。（記者姚介修攝）

    2021/09/02 09:17

    〔記者姚介修／桃園機場報導〕93萬劑由台積電、鴻海永齡基金會與慈濟捐贈首批BNT疫苗，今天早上7點抵達桃園機場，抵達後直接停放507貨機坪卸貨，包括衛福部部長陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬，及慈濟慈善基金會執行長顏博文等人，都親自到機坪迎接，由於鴻海永齡基金會創辦人郭台銘還在檢疫隔離中，委請張淑芬代為到現場見證疫苗的到來。

    衛福部陳時中也在華儲發表談話，他表示，代表政府對台積電、鴻海及慈濟這次捐贈疫苗只有「感謝！感謝！再感謝！」

    現場台積電及鴻海代表張淑芬也表示，她非常高興可以見證第一批BNT疫苗的到來，這次台積電、鴻海及慈濟共捐贈1500萬劑輝瑞BNT疫苗，第一批有99萬劑（指揮中心公布為93萬劑），她也說，從民間的準備到疫苗的到來，有許多不容易，今天疫苗的到來也是許許多多各方面努力及大家共同努力的成就，包括政府授權及協助，郭台銘去歐洲催貨，台積電法務部在各方面的協調，以及慈濟在宗教慈愛的力量，才能成就這件美事，這也讓她體會到團結就是力量。

    她也說到，全球現在缺少疫苗，其他有些國家都已經打到第3劑，非常感謝德國BNT、復星很多協助，才讓我們的疫苗提前1個月到貨。她衷心希望台灣在這次疫情平平安安，也呼籲台灣企業界投入疫苗抗疫行動。

    原本盧森堡國際貨運航空的進口貨都是在遠雄倉儲進艙，不過，因為華儲有多次處理進口新冠疫苗經驗，這次更是超低溫（零下60度），為慎重起見，貨主決定轉由經驗豐富的華儲通關，這次BNT疫苗共有3盤99萬劑。

    這次接機人員也非常盛大，包括衛福部長陳時中等3人、台積電慈善基金會張淑芬等7人、慈濟慈善基金會執行長顏博文等2人，最大陣仗是疾管署署長周志浩等15人，其他相關單位9人。

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