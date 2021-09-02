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    野生林明溱清步道落葉被PO網 邀鄉親共同維護環境

    南投縣長林明溱頭戴帽子、臉被口罩包住，背著落葉吹風機在南投市撼龍步道整理環境，仍被南投鄉親認出來。（民眾提供）

    南投縣長林明溱頭戴帽子、臉被口罩包住，背著落葉吹風機在南投市撼龍步道整理環境，仍被南投鄉親認出來。（民眾提供）

    2021/09/02 07:22

    〔記者謝介裕／南投報導〕「野生的林明溱？」南投市1條名叫「撼龍」的步道，最近常可看到1名年約70歲的歐吉桑，背著1台落葉吹風機，一邊走路運動、一邊整理環境，照片被po上網後，大家才驚覺這名歐吉桑就是南投縣長林明溱。

    林明溱指出，位於南投市漳和里的撼龍步道全長約2.5公里，兩旁花木扶疏、綠草如茵，之前他是帶著掃帚協助社區清掃枯枝、落葉，但發現遠不及枯竭枝葉掉落的速度，怎麼掃都覺得掃不乾淨，經與親友一番討論後，遂決定自掏腰包約2萬元費用，購買落葉吹風機及其所需的5顆蓄電池。

    他表示，只要時間允許，他都會在清晨6時許，帶著落葉吹風機前來運動，沿著步道緩慢散步、踏青過程中，也朝著地面打開吹風機，瞬間，覺得自己好像武俠片中擁有絕頂氣功的俠客，僅見散落滿地的落葉隨其步伐漸漸集中成堆而獲清除，使得步道變得煥然一新，也讓他有種莫名的成就感，對於打掃、整理公共環境的工作，也更加樂此不疲。

    他說，防疫期間，他除了全程戴口罩以外，還特別戴帽並壓低帽沿，幾乎將整個臉都包住，只剩雙眼露出，沒想到還是被往來運動的鄉親認出來，並被拍照PO上網，除了驚喜之餘，也覺得鄉親「眼力」實在厲害。

    事實上，林明溱從政30多年來，也是全台政壇罕見以「打掃」聞名的政治人物，早在擔任集集鎮長期間，便不時可見他在集集火車站掃地、洗廁所的身影，7年前，當選縣長後，便就近打掃縣長官邸旁的縣立體育場，如今因疫情體育場管制，便又轉戰打掃撼龍步道，林明溱則謙稱，「打掃」讓環境變得乾淨，自己又可達到運動強身效果，何樂而不為？也邀請大家一起來為維護居家環境盡分心力。

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