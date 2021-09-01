桃市新設羅浮高中開學日還沒蓋好？ 校長：預計11月完工

首屆羅浮高中昨日開學，周邊操場、戶外球場、遊具及安全地墊、公共藝術等戶外項目持續進行工期預計於11月初完成。（記者李容萍攝）

2021/09/01 23:52

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市原鄉的羅浮高中，是市境唯一公立餐旅特色高中，也是唯一全額補助交通費、住宿和營養午餐的學校，新學年首度對外招生，今天開學日，除了住宿生提早住校，其他學生均於一早報到，不過，這所新設學校被家長投訴校園有如工地，校門口放了1台大型機具，還有很多地方水泥沒乾外，散落磚頭、空橋鋼筋外露、人孔蓋未蓋妥等問題，讓家長擔心校園環境不太安全。

對此，羅浮高中校長邱嘉增澄清，新建教室已報竣工於開學日使用，消防安檢、水電、電梯、污水等設備都已通過履勘，無安全顧慮；至於操場、戶外球場、專科教室設備、遊具及安全地墊、公共藝術等工程進度，受5至8月疫情及天候因素影響，預計11月初完成，因應開學，校方也請包商在施工區已做區隔設施，避免影響師生教學活動，同時叮囑學校及施工單位，務必以人安、工安、環安為最高考量。

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邱嘉增說，介夀國中及羅浮高中團隊真的很棒！羅浮高中歷經國中遷校及高中新設，全體團隊都努力很久了，其實今天開學日，當校園響起第一響鐘聲、第一次集會、第一餐午餐、第一次上課、第一天放學，大家真的很感動，也希望新建校舍工程全部竣工，可以提供全校師生最優質的教學環境。

首屆羅浮高中昨日開學，圖為學生上課情形。（羅浮高中提供）

羅浮高中是桃園市原鄉唯一的高中，也是原民高中重點學校，圖為學校校舍完工示意圖。（記者李容萍翻攝）

羅浮高中是桃園市原鄉唯一的高中，也是原民高中重點學校，圖為學校校舍完工示意圖。（記者李容萍翻攝）

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