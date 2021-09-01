降低交通事故 桃園中壢新闢機踏車道10月開工
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中園路橋為連結大園及內壢的主要道路，鄰近萬能科技大學且位於高速公路閘道出口，路口複雜、車流量大，機慢車行駛該路段時易產生危險，經統計調閱該路段去年交通事故共有20件，包括機車自摔2件；桃園市長鄭文燦今日視察表示，市府已向交通部高速公路局爭取代管使用五楊高架橋下空地，將新闢中園路二段55巷連接至大圳路機慢車專用道，寬約4公尺，總長約177公尺，工程總經費600萬元，預計10月底開工、明年4月底完工。
中壢區長鄭詩鈿表示，公所曾於2017年提案開瓶計畫，原規劃新闢寬8公尺道路，連接中園路二段55巷與大圳路，讓國道周圍車輛通行更順暢，考量五楊高架橋墩柱安全性，及週邊忠福垃圾掩埋場開挖、土地徵收等問題，施工難易度較高，決定改闢寬4公尺的機慢車專用道，讓週邊學生、居民通行更安全方便。
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未來機慢車專用道完工，因鄰接的涵洞通道路寬3公尺、淨高2.7公尺，僅能單向通車，規劃由交通局於進出入口增設交通號誌，確保通行安全，也將進一步與高公局協調，評估將大圳路涵洞拓寬為雙向車道的可行性，讓通行更順暢。
新闢機慢車專用道完工後，預期效益包括增加中園路橋的分流，同時減少機慢車交通事故，方便機踏車往返萬能科技大學、大圳路、新生路（中壢市區、SOGO商圈）、中豐北路（青埔特區、桃園國際棒球場、機場捷運A20、A21站），以及行人、自行車通往水尾自行車步道、新街溪人行步道、水尾環保復育公園；也由於現場鄰近水尾復育公園，中壢區公所工務課將增加昆蟲、花草環保、樹葉等標示於道路鋪面上，提高標線反光及與周邊呼應。