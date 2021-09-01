降低交通事故 桃園中壢新闢機踏車道10月開工

鄭文燦（中）等人現勘五楊高架橋下新闢中園路二段55巷連接大圳路機慢車專用道用地。（記者李容萍攝）

2021/09/01 22:18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中園路橋為連結大園及內壢的主要道路，鄰近萬能科技大學且位於高速公路閘道出口，路口複雜、車流量大，機慢車行駛該路段時易產生危險，經統計調閱該路段去年交通事故共有20件，包括機車自摔2件；桃園市長鄭文燦今日視察表示，市府已向交通部高速公路局爭取代管使用五楊高架橋下空地，將新闢中園路二段55巷連接至大圳路機慢車專用道，寬約4公尺，總長約177公尺，工程總經費600萬元，預計10月底開工、明年4月底完工。

中壢區長鄭詩鈿表示，公所曾於2017年提案開瓶計畫，原規劃新闢寬8公尺道路，連接中園路二段55巷與大圳路，讓國道周圍車輛通行更順暢，考量五楊高架橋墩柱安全性，及週邊忠福垃圾掩埋場開挖、土地徵收等問題，施工難易度較高，決定改闢寬4公尺的機慢車專用道，讓週邊學生、居民通行更安全方便。

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未來機慢車專用道完工，因鄰接的涵洞通道路寬3公尺、淨高2.7公尺，僅能單向通車，規劃由交通局於進出入口增設交通號誌，確保通行安全，也將進一步與高公局協調，評估將大圳路涵洞拓寬為雙向車道的可行性，讓通行更順暢。

新闢機慢車專用道完工後，預期效益包括增加中園路橋的分流，同時減少機慢車交通事故，方便機踏車往返萬能科技大學、大圳路、新生路（中壢市區、SOGO商圈）、中豐北路（青埔特區、桃園國際棒球場、機場捷運A20、A21站），以及行人、自行車通往水尾自行車步道、新街溪人行步道、水尾環保復育公園；也由於現場鄰近水尾復育公園，中壢區公所工務課將增加昆蟲、花草環保、樹葉等標示於道路鋪面上，提高標線反光及與周邊呼應。

桃市府向部高速公路局爭取代管使用五楊高架橋下空地新闢中園路二段55巷連接大圳路機慢車專用道。（記者李容萍攝）

中壢區公所於視察現場展示新闢中園路二段55巷連接大圳路機慢車專用道完工模擬圖。（記者李容萍翻攝）

桃園市中壢區中園路橋鄰近萬能科技大學且位於高速公路閘道出口，路口複雜、車流量大，機慢車行駛該路段時易產生危險。（記者李容萍攝）

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