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    堅持用在地！金門農會首媒合農牧產業 大推「黑蒜頭金豬條」

    金門縣農會力推農牧跨界合作的在地特產「黑蒜頭金豬條」。（記者吳正庭攝）

    金門縣農會力推農牧跨界合作的在地特產「黑蒜頭金豬條」。（記者吳正庭攝）

    2021/09/01 20:24

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣農會理事長許玉昭首扮「媒」婆，今天為媒合地區農業蒜頭、牧業肉乾舉辦「黑蒜頭金豬條」發表會，希望透過輔導，推動農產業者交流，將在地的優質農作，搭配加工廠食品專業，擴大地區農產多角經營的能量。

    許玉昭說，這是縣農會首次媒合縣內農產合作，也是金門首例農牧跨界研發特產的產品，縣農會媒合在地肉品加工廠「圓頭農牧食品有限公司」與黑蒜頭製造商「永強生技有限公司」，將熟成黑蒜頭做成的豬肉乾，推出最具金門特色，在地食材、在地製造的「黑蒜頭金豬條」。

    縣農會總幹事文水成說，「黑蒜頭金豬條」由地區資深肉乾業者薛承琛的手作溫體肉乾工藝，搭配在地生技公司黑蒜頭的熟成技術，從蒜頭栽種、40天穩定控溫、發酵熟成，除去蒜頭的嗆辣味，保留豐富的胺基酸、果寡糖，將黑蒜頭的風味、養分，醃製金門酒糟豬肉，使肉乾肉質更加細緻、軟嫩，將醇厚的熟成黑蒜風味融入肉乾，口味令人驚艷。

    文水成說，相較一般生蒜與肉品的搭配，採用黑蒜熟成搭配金豬條的風味尾韻甘甜、更加溫順。

    業者薛承琛說，每一包肉乾都有一張專屬的「源頭貼」肉品自主溯源系統，只要用手機掃瞄QRcode，包含養牛的農民、肉舖資料，農委會牛籍編號及牛隻履歷等肉品與農民資訊，一目瞭然。

    縣農會指出，促成在地農產聯名研發的黑蒜頭金豬條9月1日上市，消費者可在金門縣農會、圓頭肉乾、永強黑蒜頭銷售，讓鄉親丶消費者多一樣來自金門的在地風味。

    金門縣農會理事長許玉昭（前排右4）首扮「媒」婆，在縣府參議陳世保（前右2）等農政單位主管支持下，力推農牧跨界合作的「黑蒜頭金豬條」。（記者吳正庭攝）

    金門縣農會理事長許玉昭（前排右4）首扮「媒」婆，在縣府參議陳世保（前右2）等農政單位主管支持下，力推農牧跨界合作的「黑蒜頭金豬條」。（記者吳正庭攝）

    堅持在地用肉的薛承琛，指每一包肉乾外包裝都有一個「源頭貼」，用手機掃瞄QRcode，包含養牛的農民、肉舖資料一目了然。（記者吳正庭攝）

    堅持在地用肉的薛承琛，指每一包肉乾外包裝都有一個「源頭貼」，用手機掃瞄QRcode，包含養牛的農民、肉舖資料一目了然。（記者吳正庭攝）

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