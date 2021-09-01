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    BNT說明書揭青少年4大副作用 醫提醒接種前注意「3件事」

    接種前要注意3點，包含不要空腹、避免脫水最好先喝至少300CC的水，且不要劇烈運動。（資料照，彭博，本報合成）

    接種前要注意3點，包含不要空腹、避免脫水最好先喝至少300CC的水，且不要劇烈運動。（資料照，彭博，本報合成）

    2021/09/01 19:25

    〔記者林惠琴/台北報導〕衛福部食藥署今天公布輝瑞/BNT疫苗中文說明書，青少年最容易發生的接種後副作用包含注射部位疼痛、疲勞和頭痛、肌痛和畏寒、關節痛和發燒，比例略高於成人。醫師提醒，青少年接種前要注意「3件事情」，包含不要空腹、至少飲水300cc、不要劇烈運動，可減少不適情形；至於外界關心的心肌炎、心包膜炎風險，建議接種後若持續有疲倦、胸悶、左胸後面不適，可能要提高警覺。

    根據食藥署的輝瑞/BNT疫苗中文說明書，12至15歲青少年最常發生的不良反應為注射部位疼痛（＞90％）、疲勞和頭痛（＞70％）、肌痛和畏寒（＞40％）、關節痛和發燒（＞20％）。

    年滿16歲以上最常見的不良反應為注射部位疼痛（＞80％）、疲勞（＞ 60％）、頭痛（＞50％）、肌痛和畏寒（＞30％）、關節痛（＞20％）、發燒和注射部位腫脹（＞10％），通常屬於輕度或中度，並在接種疫苗後幾天內消退。

    至於其他少見或罕見較嚴重的副作用，則有心肌炎、心包膜炎、急性周邊面癱等情形。

    中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬說，若青少年要減緩或預防接種疫苗的不適，建議接種前要注意3點，包含不要空腹、避免脫水最好先喝至少300CC的水，且不要劇烈運動。

    黃高彬也提到，青少年不像長輩情緒比較穩定，不適合大家一起坐在一個大場地開打，避免被其他人的情緒或狀況影響，進而有暈針的狀況，建議最好有一個空間一位一位進去打，或是至少3位、5位進去打，有助於減少類似情況。

    針對可能發生在年輕人的心肌炎、心包膜炎，黃高彬提醒，輝瑞/BNT疫苗屬於mRNA疫苗，打入體內會製造出棘突蛋白，可能引起血管炎，因此打完2、3天內要多喝水，也不要從事劇烈運動。

    黃高彬並指出，萬一接種後，持續出現得全身疲倦無力、很虛弱的感覺，或是有胸悶，背部、左胸後面或肩膀有一點不舒服，以及活動時喘不過去氣，就是心臟功能不好的表現，應該提高警覺盡快就醫檢查。

    根據疾管署公布臨床試驗結果資料顯示，輝瑞/BNT疫苗對於年滿16歲以上青少年及成人受試者完成2劑接種7天後預防有症狀感染有效性約94％，對於12至15歲青少年更約100％，但疫苗保護效果需視接種對象的年齡或身體狀況而異。

    醫師提醒，青少年接種輝瑞/BNT疫苗前要注意「3件事情」，包含不要空腹、至少飲水300cc、不要劇烈運動，可減少不適情形。（彭博）

    醫師提醒，青少年接種輝瑞/BNT疫苗前要注意「3件事情」，包含不要空腹、至少飲水300cc、不要劇烈運動，可減少不適情形。（彭博）

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