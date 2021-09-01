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    「幽靈餐廳」亂象影響食安 新北議員批市府食材登錄攏是假

    今年2月民眾爆料，在外送平台上訂購新北市中和區板南路上一間餐廳的烤雞，雞肉竟然臭酸，還吃到菜瓜布。按店家的住址循線走訪，外觀不像是餐廳，且距離午餐時段鐵門仍緊閉。（資料照，記者邱書昱攝）

    今年2月民眾爆料，在外送平台上訂購新北市中和區板南路上一間餐廳的烤雞，雞肉竟然臭酸，還吃到菜瓜布。按店家的住址循線走訪，外觀不像是餐廳，且距離午餐時段鐵門仍緊閉。（資料照，記者邱書昱攝）

    2021/09/01 20:04

    〔記者翁聿煌／新北報導〕疫情期間加速餐點外送趨勢，但是有許多是美食平台上的幽靈餐廳，食安和衛生未受管制，新北市議員張志豪指出，食材登錄平台宣稱已有5萬多家店家登錄，但，幽靈餐廳亂象層出不窮，民眾經常抱怨點到臭酸、不衛生的外送食物，新北市政府卻無力管制，他不禁質疑登錄攏是假，市民「食」在不安全。

    衛生局食品藥物管理科表示，該板南路店家自今年2月起迄今共查核5次，針對其環境衛生不符食品良好衛生規範及販售飲品不符衛生標準部分，裁罰共計9萬元，並將該業者列為重點查核對象，不定期追蹤以確保消費者食品安全。

    張志豪表示，以遭到媒體披露的中和板南路幽靈餐廳為例，他多次接獲陳情，要求衛生局持續稽查並限期改善，但該店家仍然繼續販售，公權力蕩然無存，他質疑，外送平台上架店家，包含虛擬餐廳在內，申請時都會要求提供營業事業登記、食品業者認證字號等，但衛生局後續並沒有針對平台上店家做稽查，甚至平台上業者是否如實於食材登錄平台完成相關登錄，衛生局也沒有複查機制，難怪幽靈餐廳業者敢一再販售問題食品。

    張志豪要求市府，應拿出強而有力的管制方法，衛生局應該聯合經發局、工務局等跨局處稽查，以強勢作為消滅幽靈餐廳，才可確保人民食的安全，他原本預定在上半年定期會時質詢，但，因疫情停會，故於下半年定期會決算審查時，再對此案進行質詢。

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