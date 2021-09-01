疫情趨緩旅遊逐步回春 澎湖海上平台遊客漸現

台灣疫情趨緩，澎湖海上平台船遊客再現。（記者劉禹慶攝）

2021/09/01 19:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣自5月底升為3級警戒後，澎湖觀光旺季瞬間「凍結」，路上不再出現成群觀光客，導致街景蕭條。直至新近降為2級警戒，國內疫情稍緩後，連日來遊客有逐漸回流現象，標榜戶外空氣流通的海上平台船，成為旅遊新寵。

自台灣本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以來，中央疫情指揮中心宣布進入3級警戒，警告民眾減少跨區移動，澎湖每日對外空運航班維持5班，海運藍色公路全數中斷，加上澎湖大型觀光活動花火節、燈光節都宣布停辦，讓今年澎湖觀光提早打烊，比華航澎湖空難還重創澎湖經濟。

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由於疫情爆發之初，每日3位數感染確診個案，幾乎擊潰國人信心，並擔憂台灣醫療量能不足，但台灣在政府與民眾共同努力下，加上疫苗涵蓋率提高，3個月之內就讓疫情趨緩，並迎來旅遊寒冬的回春期，許多人捉著盛夏的尾巴，搭機前來澎湖放鬆心情，各觀光景點及海上平台等地遊客都再現。

澎湖海上平台呂姓業者表示，遊客在登上平台前，都已做好防疫管制，要求測量體溫、消毒後才能登船，船上並保有梅花座等安全距離，而平台上四面通風，更是安全用餐的環境。雖然連日來每日約有百餘人登船，比全盛期千餘人仍有一段差距，但業者表示已相當感動。原本認為今年整季都報銷，還能在觀光旺季尾聲再見到客潮，已是上天的恩賜，當然最要感謝的是中央與地方官員協助防疫的努力。

海上平台船集吃喝玩樂於一身，讓遊客大啖澎湖美食。（記者劉禹慶攝）

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