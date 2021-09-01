大學生考機車駕照恐變難 北市府提議：強制上駕訓班

台北市交通警察大隊觀察，年輕機車族群自9月開學後，交通事故明顯增加，北市府想推學習駕照、強制參加駕訓班等制度，降低事故。（記者蔡亞樺攝）

2021/09/01 19:14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大專院校將於9月中旬陸續開學，也是年輕機車族交通事故上升的開端，台北市警察局交通警察大隊今天宣布，9月起展開為期2個月交通安全守護專案，加強取締違規。交通局也說，已函請交通部檢討機車駕照考照制度，建議發放「學習駕照」，比照汽車強制參加駕訓班，才能考駕照，交通局說，中央已在檢討。

交通警察大隊統計，台北市近3年每月道路交通事故件數從9月逐月攀升，以2020年為例，9月1899件、10月2033件、11月2174件、12月2283件。近3年18到25歲機車事故也從9月起攀升，從1000多件增加到2000多件；肇事因素為搶越行人穿越道、闖紅燈、未依號誌左右轉及超速。

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交大說，9月至10月展開交安守護專案，以年輕騎士及高齡行人為重點對象，並在開學期間加強校園機車安全宣導，同時對上述4大項肇事違規項目加強執法。

市長柯文哲上週主持交通會報時指示，將19歲大一新生納入交通防治對象。交通局科長彭志文說，今年針對凡滿18歲考照年齡的民眾，每人補助1300元參加駕訓班課程，完成課程且通過考照者，還能享有一次400元機車月票、電動車「購車禮」等優惠，鼓勵年輕機車騎士要上課。

彭志文還說，市府近年函請交通部能夠在機車駕照考試制度納入「學習駕照」，參考國外經驗，在取得駕照前，先通過一定時數的駕駛且沒違規紀錄，才能正式考照，今年也再度函請交通部將機車考照制度比照汽車，一律強制上駕訓班，以建立正確交通防禦駕駛觀念。

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