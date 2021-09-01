桃園敬老愛心卡使用率低 議員促擴大使用範圍

對於議員要求擴大敬老愛心卡使用範圍，社會局長鄭貴華認為與政策立意不同。（記者謝武雄攝）

2021/09/01 18:53

〔記者謝武雄／桃園報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，敬老愛心卡使用率偏低，市議員黃婉如提案希望能擴大用途，讓老人家實質獲益；桃市社會局長鄭貴華表示，敬老愛心卡是補助長者多外出搭乘大眾運輸工具，近年來也陸續開放點數使用於國民運動中心及市立游泳池等運動場所，讓使用更多元。

鄭貴華說，開放敬老愛心卡點數運用於消費購物與票卡補助的政策立意不同，社會局會持續就交通及健康促進等面向檢討票卡補助運用情形，擴大可運用範圍。

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另敬老愛心卡點數補助預算編列2億元，去年約使用1億8700萬元；而今年亦編列2億元，前半年已執行約9150萬元，受疫情影響今年5、6月公車捷運服務補助金額有下降，但愛心計程車補助升高，前半年補助3260萬元，估算整年度補助金額約達6400萬元，較去年5100萬元增加25%；另目前疫情緩解，公車及捷運搭乘情形將回升，預估今年預算金額大致可執行完竣。

黃婉如說，受疫情影響，市府場館全部停止營運，大眾運輸系統也減班以減少群聚，鼓勵長者少出門；她才希望將結餘點數擴大用途，可以讓老人家到觀光休閒農場、符合健康飲食的餐廳，把多餘的敬老愛心卡點數用掉。

議員牛煦庭也贊成黃婉如議員說法；他說，擴大範圍，增加購買的產品，也可以刺激小額消費，希望社會局要去研擬辦法；議員蔡永芳認為：敬老愛心卡立意良善，但對於偏遠地區卻是看得到吃不到，這部分應該列為優善改善範圍。

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