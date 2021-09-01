開學日MIT隔板還沒到 竹塘國中600生DIY瓦楞板應急

彰化竹塘國中因特製隔板來不及，學校在首節上課趕緊發給每位學生一塊PP塑膠瓦楞板，DIY臨時隔板應急。（記者陳冠備攝）

2021/09/01 18:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情趨緩，「最長暑假」終於結束， 國內各中小學校因應開學加強防疫措施，學生午餐需使用隔板，彰化縣竹塘國中因特製隔板來不及，600位學生只能DIY瓦楞板應急，竹塘國中校長黃仲平表示，希望隔板無甲醛、無塑化劑，所以特別找台灣廠商製作，預計下週就能到貨。

今日開學首日，學生上課需戴口罩，午餐時使用隔板也成為防疫新措施，彰化縣213所國中小大部分均備妥隔板供使用，唯獨竹塘國中隔板還未到位，學校還提早呼籲學生吃完早餐再到校，首節上課也趕緊給每位學生發放一塊PP塑膠瓦楞板，DIY臨時隔板應急。

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黃仲平表示，因應防疫，學生需與隔板朝夕相處，為此校方規劃隔板需具多功能性，不用時可當切割墊使用，攤開時也無怪氣味，但市面調查，能供應的多為中國製品，但不保證環保無毒，所以只好重找台灣廠商，依文具用品檢驗合格的TPE / PP 隔板材質製作，而且必須無塑化劑、無重金屬、無甲醛及有SGS認證。

「希望每片都是100%台灣製造！」黃仲平說，特別訂做的隔板每片成本上百元，不過教育部每片補助60元，其餘的利用學校經費支付，只為了讓學生學習無後顧之憂，但廠商來不及於開學前供貨，預計下週一9月6日就能供貨，本週先以瓦楞板代替，但這些瓦楞板皆統一規格，事後可回收，製作教室布置等，絕不浪費。

無獨有偶，員林市員林國小已為每位學生準備一張特製切割透明型隔板。員林國小校長蕭勝斌表示，員林國小學生多達2000人，校方要求防疫落實，很早就決定要特製隔板，且經家長會贊助每片100元，加上教育部補助，每片價值超過160元，堪稱五星級隔板，並很早就下訂，才能如其趕上開學日。

竹塘國中因特製隔板來不及，600位學生午餐用餐時只能DIY瓦楞板應急。（記者陳冠備攝）

員林國小提前部署，找廠商特製分割且透明隔板，每片價值160元，堪稱五星級。（記者陳冠備攝）

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