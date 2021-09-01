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    日治大稻埕首間女醫婦科醫院 「福生堂」指定古蹟

    建物立面。（台北市文化局提供）

    建物立面。（台北市文化局提供）

    2021/09/01 18:31

    〔記者郭安家／台北報導〕日治時期大稻埕首間女醫生開設的婦產專科「福生堂醫院」，被指定為台北市市定古蹟，台北市文化資產審議委員會說，1941年大稻埕女醫陳却創辦福生堂，是台灣醫療史重要佐證，3層樓建物內保留當時掛號室、手術室、病房等，建物立面1980年代曾整修，呈現不同時期樣貌。

    建築師呂大吉說，福生堂保存陳却從出生、就學、結婚、開業到退休後的生命足跡與故事，現任屋主買下後，察覺陳却在歷史的獨特性，希望保留成為古蹟。

    呂大吉說，根據史料，陳却的父親陳福生在大稻埕經營「福記商行」，家境尚屬富裕，陳却1916年出生，是家中長女，台北第三高等女學校（今中山女高）畢業後，就讀日本東京女子醫學專門學校（今東京女子醫科大學），成為台灣第一位女醫師蔡阿信的學妹、台灣第一位女外科醫師謝娥的學姊。

    陳却1938年於台北帝國大學醫學部（今台大醫院）產婦人科學教室任無薪助理3年，與外科的謝伯津邂逅，謝伯津也是當時知名外科醫院「順天外科醫院」創辦人謝唐山三子。陳却1941年創福生堂，1943年與謝伯津結婚。

    福生堂位於大同區延平北路二段144巷23號、大稻埕歷史風貌特定專用區，基地面積274平方公尺，建物總面積則623.7平方公尺。文資會調查，建物建於1922年，1945至1957年擴建為3層樓，1980年代立面整修，建築線條俐落，比例優美，呈現不同時期樣貌。福生堂室內仍保留當時掛號室、診療室、手術是、病房及醫療器具、日文醫學書籍等文件，醫院與住宅相接，呈現婦產科醫院風貌。

    入口仍保有陳?醫師看診時間。（台北市文化局提供）

    入口仍保有陳?醫師看診時間。（台北市文化局提供）

    二樓診療室。（台北市文化局提供）

    二樓診療室。（台北市文化局提供）

    建物背面及庭院。（台北市文化局提供）

    建物背面及庭院。（台北市文化局提供）

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