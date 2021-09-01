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    打過2劑中國國藥疫苗 2例境外移入仍「突破性感染」

    境外移入2例完整接種2劑中國國藥疫苗已達14天，卻仍發生突破性感染。（路透檔案照）

    境外移入2例完整接種2劑中國國藥疫苗已達14天，卻仍發生突破性感染。（路透檔案照）

    2021/09/01 16:40

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布5例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入，其中3例曾接種疫苗，2例更是完整接種2劑中國國藥疫苗已達14天，卻仍發生突破性感染，但3人均無症狀。

    新增5例境外移入個案分別自阿拉伯聯合大公國（案16106、案16107）、奈及利亞（案16108）、尼加拉瓜（案16109）、美國（案16111）入境，入境日介於7月2日至8月30日。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中3例曾接種疫苗，有2例完整接種2劑中國國藥疫苗已達14天，分別為案16106、本國籍40多歲男性及案16107、本國籍40多歲女性，均於7月20日從阿拉伯聯合大公國入境台灣，入境及檢疫期滿均為陰性，但8月30日因工作需求採檢後確診。

    羅一鈞指出，2人各於今年1月、2月完成2劑疫苗，但也都在5月時就已於杜拜確診，屬於突破性感染，由於檢驗Ct值偏高，研判是先前確診，不是再度感染。

    至於有1例本國籍50多歲女性，8月30日從尼加拉瓜入境台灣，在入境採檢後確認，曾於8月下旬打1劑嬌生疫苗，尚未滿14天，因此不符合突破性感染定義。

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