對抗Delta打第3劑也沒效？ 陳時中：疫苗可降低重症、死亡率

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，染疫後才會有自然免疫，面對重症、死亡率的風險，不會要大家都來染疫以生成自然免疫，打疫苗少在重症率、死亡率都會降低。（中央流行疫情指揮中心提供）

2021/09/01 16:27

〔記者邱芷柔／台北報導〕以色列全面開打第三劑，但現在有研究指出，打完兩劑輝瑞疫苗，抵抗Delta病毒的效力還是低於自然免疫，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，染疫後才會有自然免疫，面對重症、死亡率的風險，不會要大家都來染疫以生成自然免疫，打疫苗少在重症率、死亡率都會降低。

為嚴防病毒入侵醫療院所，民眾住院前必須做PCR採檢，有媒體追問，中國上海公立醫院PCR採檢費用已降低至台幣約250元，然而台灣目前做一次PCR仍要3、4千元，是否有機會降價？

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「台幣250元？確實很便宜！」陳時中說，也許可以看看中國使用的是什麼樣的試劑，再來做比較，「這麼便宜也不錯！」畢竟現在國內檢驗量能非常大，會再進一步來瞭解看看。

國內靠邊境嚴管防禦Delta，但香港因為要14天檢疫，導致很多外商撤出，對於邊境嚴管如何如何顧及經濟？陳時中說，這是一個選擇，香港有政治意涵和不確定性等國際錯綜複雜的關係在，不盡然是14天檢疫導致外商撤出，他強調，如隔離時間短，國門障礙就少，相對變異株入侵可能性就會變高。

陳時中強調，我國整體經濟外銷成長破新高，貿易出口相當順暢，現在缺的是內需，內需如果要好，邊境就要守好，旅遊餐飲才能活絡起來，當然也會參考經濟部的意見做政策調整。

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