台中新亮點「綠空廊道」議員建議成立管理中心維護

中市綠空廊道可銜接湖濱生態湧泉公園，是台中新亮點，市議員建議成立城中城公園景觀管理中心。（記者蘇金鳳攝）

2021/09/01 16:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市結合既有鐵道現存駁坎的地景地貌，建置長達1.2公里的綠空廊道，市議員鄭功進表示，此一跨越東南區站前的大型台中之光，不僅僅是一條舊鐵道改建廊道，還可連接湖濱生態湧泉公園，堪稱是一個亮點，不過卻因缺少管理人員管理養護，影響環境，建議如同中央公園一樣，成立城中城公園景觀管理中心，進行定期養護。

市長盧秀燕表示，整條綠空廊道，南側是由都發局施工，目前都發局完工後，北側是建設局，一旦北側全部完工，會交給建設局來養護，因為政府組織員額有限制，無法每一景點都成立管理中心，「管理好就好」，建設局會全力管理。

請繼續往下閱讀...

市議員鄭功進、林祈烽、施志昌表示，長達1.2公里的綠空廊道，是由都發局主政，斥資超過6.5億，結合既有鐵道現存駁坎的地景地貌所建置，不僅囊括國內外超過13座指標型都市設計獎項，也是大部分從台中火車站下車的觀光客可以看到的景點，等於是台中門面。

鄭功進表示，民眾只要沿著綠空鐵道的景觀平台步道行走，就能直接遠離車流，可徒步走到東區打卡新亮點，廣達6.09公頃的湖濱生態湧泉公園，但很可惜缺乏養護。

鄭功進說，市府不該將象徵都市印象的綠空鐵道、湖濱生態公園的管理維護，搞得和一般區里公園一樣，特別是現存鐵道駁坎，並非平面式的公園，而是立體化的景觀設計，需要爬上爬下才能有效管養，火車站周邊還有遊民聚集影響環境髒亂的問題，呼籲市府能在不影響現有人員編制的前提下成立管理中心。

台中新亮點「綠空廊道」可銜接湖濱生態湧泉公園。（鄭功進提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法