八大行業陳情要復業 桃市府：防疫達標後再開放

經發局副局長熊勇智（右）表示，市府與中央同調，防疫達標後再開放。（記者陳恩惠翻攝）

2021/09/01 14:27

〔記者陳恩惠／桃園報導〕針對桃園市特殊娛樂業從業人員職業工會理事長李定居、總幹事楊棟男等人，今天上午率領15人到市府前陳情「要求八大行業有條件復業」，經濟發展局回應，依據中央流行疫情指揮中心規範，八大行業除非能有完善良好防疫指引規範且能確實執行，且疫苗覆蓋率達到一定標準就會評估開放可行性；市府與中央同調，防疫達標後再開放。

副局長熊勇智說，今年5月受COVID-19疫情影響，自5月15日起宣布休閒娛樂場所停業迄今已餘3個多月。隨著國內疫情逐漸趨緩，7月29日起已有部分行業陸續鬆綁，惟流行疫情指揮中心仍宣布9月6日前全國仍維持疫情第2級警戒，八大行業持續關閉中。

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工會理事長李定居認為，很多行業可以有限度開放營業，卻仍不見八大行業可以解封，八大行業的業者、員工要生活也要生存，且得不到政府的補助，每個月還需要負擔房租、基本稅務、水電費等，希望政府能體恤民間疾苦，能早日解封謀生。

熊勇智表示，八大行業除非能有完善良好防疫指引規範且能確實執行，且疫苗覆蓋率達到一定標準，中央就會評估開放可行性，市府會跟中央流行疫情指揮中心保持一致做法，等防疫條件達標及建立完整防疫管理規範配套措施才會考慮開放，將協助桃園市特殊娛樂業從業人員職業工會向中央相關部會轉述陳情書及相關意見。

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