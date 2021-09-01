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    中市開學1300多人請假 盧秀燕︰跟疫情前差不多

    今天開學，市議員黃健豪要求加強校園防疫措施。（記者蘇金鳳攝）

    今天開學，市議員黃健豪要求加強校園防疫措施。（記者蘇金鳳攝）

    2021/09/01 10:50

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天開學，中市議員黃健豪今天在市議會詢問台中市各校就學的情形，市長盧秀燕表示，由於還有學校未回報，但目前秩序良好，請假人數截止目前為止1203人，防疫假人數111人，跟疫情前的情況是差不多的。

    今天各校開學，市議員黃健豪今天在市議會總質詢，詢問目前台中市各校上課請假請形，並且要求加強防疫措施。

    市長盧秀燕表示，暑假放很長，學生有3、4個月不到學校，台中市今天要上課人數多達32萬多人，人數目常多，她今天上午有去學校視察，秩序大致良好。

    盧秀燕表示，台中市高中以下約有350多所學校，目前有107校回報，高中、國中小請假人數331人，防疫假人數29人，幼兒園請假人數872人，防疫假人數82人，請假人數共1203人，防疫假人數111人。

    盧秀燕表示，這樣的水準，過去每天請假大概都如此，不過還有其他學校還在統計。

    此外，盧秀燕表示，各校對發燒情形特別重視，早晚要量體溫，目前有發燒6人，會在留置區觀察，如果體溫未降就要帶回。今天上課情況大致來講，秩序良好。動線不錯，孩子及老師都符合規定戴上口罩，早晚量體溫，同時因為有很多新生，有很多學校做了很多佈置及設緩和區，讓孩子安心。

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    台中市今天高中職以下請假約1300多人，市長盧秀燕說跟平時差不多。（記者蘇金鳳攝）

    台中市今天高中職以下請假約1300多人，市長盧秀燕說跟平時差不多。（記者蘇金鳳攝）

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