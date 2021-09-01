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    開學日視察輕軌大順路沿線校園交通 林欽榮︰整體情況符合預期

    輕軌二階大順路段開學日車流大致符合預期，圖為警方、志工協力交管。（記者王榮祥翻攝）

    輕軌二階大順路段開學日車流大致符合預期，圖為警方、志工協力交管。（記者王榮祥翻攝）

    2021/09/01 10:45

    〔記者王榮祥／高雄報導〕今天開學日，高市副市長林欽榮專程前往高雄輕軌二階大順路段，瞭解沿線學校開學日尖峰時段的車流，評估整體情況符合預期、輕軌相關工程也超前。

    為降低開學首日、學校周圍車流可能帶來的交通衝擊，市府相關局處提前於暑假期間佈署，由捷運局洽訪沿線學校（中華藝校、龍華國小、龍華國中、新上國小及正興國小），掌握各校上下學情況，跨局處輕軌團隊也因應可能的交通熱區，提出應對策略。

    高市府說明，捷運局協調校方調整家長接送區位，儘量避免設於大順路側，交通局規劃改道建議路線、交通大隊偕同校方加派疏導人力、區公所同仁挨家挨戶宣導交通紓解資訊，緩解開學日通學車流可能的交通衝擊。

    林欽榮指出，今上午在新上國小校門前的家長接送區，看到王彥嵓校長親力親為，引導載送孩子的家長，能有條不紊地依序通行，顯見市府前期部署均能發揮效果，維持合宜道路服務水準，也減少學生及家長上學的交通時間，保持大順路沿線車流平穩順暢。

    他引述交通局智慧運輸中心統計，大順路段之輕軌工區，自施工以來，可依車流特性區分為兩路段。

    民族路以西：A工區（龍勝路至博愛路）及B工區（自由路至河堤路）車流平均減少約13.4%，替代道路車流增加1.1%；民族路以東：C工區（日全街至士良街）及D工區（大昌消防分隊至建興路）車流平均減少約7.1%，替代道路車流增加19.8%。

    以同方向替代道路車流數據相互比較，按交通局目前評估結果，整體車流已達轉移效果，且各工區平均旅行速率，較施工前差異不大，仍能維持D級以上服務水準，主要繫於輕軌團隊各項對應措施奏效。

    他進一步指出，開學前，市府團隊拜訪沿線各校，並依各校不同的交通動線及配置提供學生家長各校專屬的指引文宣（各校合計印製8200份文宣發送）；家長接送動線多管齊下，採人車動線分流、車種區分、分區式接送，同時也針對學童過路需求增派警力維護。

    減少學校避車彎的車輛溢流，影響大順路直行車流行進速率，特別責成現場交通崗員警協助，針對鄰近路口於紅燈時間加強排除車輛回堵之情形；智慧運輸中心針對學校開學車流變化，並加強工區範圍內幾個重點學校，進行車流動態檢視，隨時調整。

    開學後一週內（8/31~9/7）每日17:30~19:00，將由捷運局、交通局及警察局交通大隊召開交通會議，對於當天各校家長接送動線及周邊交通評估檢討因應作為。

    林欽榮呼籲市民朋友、用路人，行經輕軌工區沿線路段務必放慢車速、注意行車安全勿爭道，市府團隊主動出擊，與用路人及家長們依據各項疏導分流計畫共同努力，一起讓上下學環境更安全有序。

    輕軌二階大順路段開學日車流大致符合預期。（記者王榮祥翻攝）

    輕軌二階大順路段開學日車流大致符合預期。（記者王榮祥翻攝）

    高市副市長林欽榮視察輕軌二階沿線校園周遭交通情況。（記者王榮祥翻攝）

    高市副市長林欽榮視察輕軌二階沿線校園周遭交通情況。（記者王榮祥翻攝）

    輕軌二階大順路段開學日車流大致符合預期。（記者王榮祥翻攝）

    輕軌二階大順路段開學日車流大致符合預期。（記者王榮祥翻攝）

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