開學了！ 台南小學生第1課先學使用隔板

開學第1堂課，小學生先學使用隔板。（記者劉婉君攝）

2021/09/01 09:04

〔記者劉婉君／台南報導〕開學了，台南市中西區忠義國小學童今天一早上學情形良好，小學生相隔3個月多到校上課第1天，先學使用午餐隔板，市長黃偉哲也到校關心學生的上學情形。

開學首日，有學生期待和好久不見的同學見面，也有學生被爸媽一再催促才睡眼惺忪起床上學，有1年級的小女生害怕新環境，黏著爸爸不想進校門。

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因應防疫，學童進校門前依序排隊量測體溫，還有學生除了口罩也戴上面罩到校，家長無法進入校園，但對學生在校防疫也表示放心。

黃偉哲一早到忠義國小看學生上學，校方也結合古蹟孔廟，安排孔老夫子Q版人偶一同迎接學生，黃偉哲隨後進入教室看老師教導學生使用午餐隔板，也在旁邊協助指導，並提醒學生做好防疫。

黃偉哲表示，目前國內疫情趨於穩定，但防疫鬆綁不鬆懈，環保局在開學前已完成全市校園消毒工作，提供師生一個安心上學的環境。

教育局長鄭新輝指出，因應國內疫情，在校園防疫相關準備及作為上，已督責學校務必加強防疫意識，持續強化防疫工作及運作防疫小組，定期召開因應措施會議，在開學日前完成校園室內外環境消毒以及防疫物資整備，目前物資無虞，庫存量皆達1個月以上，也提醒學校隨時盤點，如有不足應立即補充。

開學首日，台南市長黃偉哲到忠義國小看學童上學情形。（記者劉婉君攝）

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