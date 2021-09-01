高雄綠圓道最後1％完工 陳其邁睡前分享「愛河景觀橋」夜色

陳其邁昨深夜po出愛河景觀橋（圖中紅色橋體）夜景照，表示高雄綠圓道從0％到100%已全部完成。（翻攝陳其邁臉書）

2021/09/01 00:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄綠圓道最後1%昨完工！高雄市長陳其邁入睡前，特別po出愛河景觀橋夜色，強調綠園道最後一哩路100%完成，以後人和單車都可以走在景觀橋上，看著愛河上的城市風景，延續歷史、別有風情，寫下高雄與記憶的新頁。

陳其邁指出，從0％到100%，睡前和大家分享美照，綠園道最後1%的愛河景觀橋（原台鐵舊鐵橋）已順利完工！

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陳其邁說，這個舊鐵橋過去是台鐵火車在走，以往每當經過這裡時，火車已放慢速度，就知道三塊厝快到，也馬上要抵達終點站高雄火車站。當時高雄還是工業城市，愛河黑壓壓，與美麗連不上關係，經過時沒有特別的喜悅與景色，只知道家快到了。

陳其邁表示，從2006年開始高雄鐵路地下化工程，如今橋的改造在8月底如期完工，不但象徵綠園道最後一哩路100%完成，以後人和單車都可以走在這條橋上，看著愛河上的城市風景，延續歷史、別有風情，寫下高雄與記憶的新頁。

他提到，晚上主橋還將搭配高雄流行音樂中心，打上不同顏色燈光，城市夜景將更加和諧，會有什麼顏色的燈光？就等市民朋友有空來走走瞧瞧囉！

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