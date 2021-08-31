起床後「3個習慣」別做！ 醫師告誡：可能讓你疲累一整天

一名英國醫生在社群平台分享，提醒早上起床後別按下鬧鐘貪睡功能、睡醒馬上拿起手機以及喝咖啡提神，因為做這3件事可能會你一整天都感到很疲倦。（情境照）

2021/08/31 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕9月1日各中小學開學，學生們結束超長暑假，重回早睡早起的規律生活。英國醫生蘭加楊（Karan Rangarjan）日前在社群平台提醒，早上起床後3個壞習慣千萬別做，不要按下鬧鐘貪睡功能、不要睡醒馬上拿起手機、不要喝咖啡提神，因為這3件事恐怕會讓你一整天都覺得累。

綜合外媒報導，英國國民保健署（NHS）醫生蘭加楊擁有超過400萬粉絲，他表示，睡醒後第1個錯誤習慣是「按下鬧鐘的貪睡按鈕」，因為這會讓身體進入另一個睡眠週期，而釋放更多助眠的「荷爾蒙激素」，再次起床時，身體就會堆積睡眠化學物質，可能讓人感覺疲倦達4小時。

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蘭加楊說，第2個錯誤習慣是9成人會做的事情「一醒來就拿起手機」，因為人們起床後大腦通常會逐步清醒，腦波會從「Delta波」到「Theta波」再轉換到「Alpha波」，但若一起床就滑手機則會跳過「Theta波」和「Alpha波」，增快緊戒狀態讓人一整天處於緊張焦慮的狀態。

蘭加楊最後提到，一早起床就喝咖啡提神其實沒有意義，因為身體在上午8至9點會產出較多皮質醇（Cartisol），能夠讓人們警覺、充滿幹勁，「若在這個時間喝咖啡，表示你沒有善用咖啡因的刺激作用，要喝咖啡應該要晚點在喝再喝」。

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