超商取貨被拒想討拍 網一看全怒了：照規定很難？

女網友抱怨超商店員沒帶證件不給取件，結果引來網友逆風批評。示意圖，非新聞當事人。（資料照）

2021/08/31 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕受到疫情影響，不少民眾逐漸改為居家購物，商品到貨再帶證件到便利商店取件，不過，有名網友在網路分享，取件時忘帶證件店員不給取貨，害得她必須重跑一趟，回家拿證件才能順利取件，結果引來網友撻伐，「照規定很難嗎？」。

一名女網友在臉書社團《匿名公社》發文寫下，日前到經常前往的超商取貨，分別想取1件貨到付款、1件純取貨的包裹，平時經常前往購物、取貨，因此與店長還算熟識，碰上該情形店長也會一併讓原PO取貨，但今天值班的是店員，店員則要求原Po要有證件才能取走「純取貨」的包裹，原PO只好返家拿取證件，才能順利取貨，讓她無奈詢問廣大網友，「如果今天你是店員你會怎樣？」

豈料，文章曝光後引來大批網友撻伐，認為取貨攜帶證件本就正常不過，「或許有一天你會發現拿個證件替你省下一些麻煩！」、「照規定很難嗎？」、「回家拿證件然後再跑一趟便利商店，然後以後就不會忘了」、「店長只是給你一個方便但不是拿來當奧客的！！！」。

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此外，其他網友也替店員喊冤，「公事公辦」、「你為什麼不下載APP呢？如果沒看證件你的貨被人拿走了，妳是不是又要上來發店員呢？將心比心」、「你跟店長熟不代表你跟員工熟！！！ 不需要去為難店員吧人家也是按照規定來而已」。

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