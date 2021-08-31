獎勵偏低影響防治成效？ 高屏澎5年僅移除小花蔓澤蘭22公頃

林務局獎勵剷除小花蔓澤蘭，不少民眾認為收購價偏低，影響防治成效。（屏東林管處提供）

2021/08/31 19:45

〔記者李立法／屏東報導〕林務局為防治「綠癌」小花蔓澤蘭肆虐，祭出每公斤收購價5元獎勵民眾剷除，但過去5年來，高屏澎地區僅移除22公頃多的面頃，發出的獎勵金不到5萬元，粗估至少還有357公頃的小花蔓澤蘭尚待移除，不少民眾認為獎勵金偏低，難以吸引社區及個人響應防治。

屏東林管處表示，小花蔓澤蘭在國際上被列為世界百大入侵種，主要分佈在海拔1000公尺以下廢耕農地、果園、山坡地等，具優勢無性繁殖力，吞噬其他植物生存空間，每年10月至隔年2月是開花結果期，種子飛散傳播，大舉入侵，亟需在開花結果、大量繁殖前剷除，才能發揮防治效果。

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屏東林管處表示，即日起每週2、4上午9時到12時，下午1時到4時，該處分別在恆春、六龜、潮州、旗山等4個工作站辦理收購小花蔓澤蘭，全年收購價每公斤5元，收購數量沒有上限，籲請民眾踴躍響應，將危害生態的「綠癌」移除。

據林務局統計顯示，過去20年來，全國8個林管處合計僅剷除近800公頃的小花蔓澤蘭，還有將近4400公頃尚待移除，南台灣的高、屏、澎3縣市，近5年僅移除22公頃多，收購數量約9300公斤，發出的獎勵金不到5萬元，防治效果並不顯著，雖與小花蔓澤蘭多分佈在私有地影響移除成效有關，但不少民眾認為獎勵金額偏低才是主因。

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