週三悶熱開學日！ 紫外線強注意防曬 中南部、山區防雷雨

明日天氣悶熱，東南部及恆春零星短暫陣雨，其他地方多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區短暫雷陣雨，中南部及各山區降雨較明顯。（資料照）

2021/08/31 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕明天（9月1日）是中小學開學日，各地悶熱，雙北、桃園及東半部高溫能達36度。東南部及恆春零星短暫陣雨，其他地方大致多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區短暫雷陣雨，中南部及各山區降雨較明顯。

中央氣象局預報，明天水氣減少，僅東南部地區及恆春半島仍有零星短暫陣雨，其他各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，其中中南部地區及各地山區降雨情形較明顯，有大雨發生機率，下午外出請記得攜帶雨具。

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溫度方面，各地高溫炎熱，高溫估32至35度，其中桃園、大台北及東半部地區有36度以上高溫機率，中午前後紫外線指數易達危險或過量等級，請注意防曬。各地低溫約26、27度。

天氣風險公司則預測，明天太平洋稍微東退，到週五會退的更明顯，沉降氣流不那麼強烈，週五山區午後雷陣雨變明顯，到下週一太平洋高壓才又變強西伸影響台灣。明日天氣主要和今天類似，偏東風迎風面的南部、東部有短暫陣雨，其他地區尤其山區注意午後雷陣雨。

紫外線方面，新竹市、新竹縣為「高量級」，其他縣市均為「過量級」。氣象局網站指出，紫外線易對皮膚、眼睛造成傷害，在「高量級」紫外線下曝曬，可在30分鐘內導致傷害，「過量級」以上則在更短時間內即可造成傷害。

空氣品質方面，據環保署資訊，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，桃竹苗沿海地區可能短時間達橘色提醒等級。

溫度方面，各地高溫約32至35度，其中桃園、大台北及東半部地區有36度以上高溫發生的機率。各地低溫約26、27度。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，僅新竹市、新竹縣為「高量級」，其他縣市均為「過量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，桃竹苗沿海地區可能短時間達橘色提醒等級。（圖擷取自環保署空品監測網）

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