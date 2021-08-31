打疫苗後死亡增7例完成解剖 3例死於主動脈剝離

不良事件通報死亡完成解剖個案，共計有156例，新增7例，其中3例為主動脈剝離，包含2例接種高端疫苗、1例接種莫德納疫苗。（指揮中心提供）

2021/08/31 17:19

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後不良事件通報死亡完成解剖個案，共計有156例，新增7例，其中3例為主動脈剝離，包含2例接種高端疫苗、1例接種莫德納疫苗。

指揮中心發言人莊人祥表示，新增7例完成解剖的個案包含3例接種高端疫苗，其中2例為主動脈剝離，1例為桃園市50多歲男性，8月23日接種、24日死亡，1例為基隆市40多歲女性，8月24日接種、當天死亡；另有1例則是桃園市體重較中的40多歲男性，死因為冠狀動脈硬化性心臟病合併心肌梗塞。

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至於接種高端疫苗後通報死亡的其餘3例個案，莊人祥指出，有1例吸毒史、1例心因性猝死應該不會解剖，另有1例司法相驗死因初判為胰臟癌，則不清楚是否要解剖。

不只高端疫苗，新增完成解剖的個案中，有2例接種AZ疫苗，包含1例於7月19日接種、8月11日死亡，死因為氣管噎塞；1例於6月17日接種、8月21日死亡，死因為支氣管肺炎。

還有2例接種莫德納疫苗，包含1例於7月13日接種、8月20日死亡，死因為心肌病變；1例於8月16日接種、19日死亡，死因為主動脈剝離。

目前有關施打疫苗後死亡，累計已完成解剖156例，其中以95例與慢性病相關最多，尚無確認與疫苗有關的個案。

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