為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    打疫苗後死亡增7例完成解剖 3例死於主動脈剝離

    不良事件通報死亡完成解剖個案，共計有156例，新增7例，其中3例為主動脈剝離，包含2例接種高端疫苗、1例接種莫德納疫苗。（指揮中心提供）

    不良事件通報死亡完成解剖個案，共計有156例，新增7例，其中3例為主動脈剝離，包含2例接種高端疫苗、1例接種莫德納疫苗。（指揮中心提供）

    2021/08/31 17:19

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後不良事件通報死亡完成解剖個案，共計有156例，新增7例，其中3例為主動脈剝離，包含2例接種高端疫苗、1例接種莫德納疫苗。

    指揮中心發言人莊人祥表示，新增7例完成解剖的個案包含3例接種高端疫苗，其中2例為主動脈剝離，1例為桃園市50多歲男性，8月23日接種、24日死亡，1例為基隆市40多歲女性，8月24日接種、當天死亡；另有1例則是桃園市體重較中的40多歲男性，死因為冠狀動脈硬化性心臟病合併心肌梗塞。

    至於接種高端疫苗後通報死亡的其餘3例個案，莊人祥指出，有1例吸毒史、1例心因性猝死應該不會解剖，另有1例司法相驗死因初判為胰臟癌，則不清楚是否要解剖。

    不只高端疫苗，新增完成解剖的個案中，有2例接種AZ疫苗，包含1例於7月19日接種、8月11日死亡，死因為氣管噎塞；1例於6月17日接種、8月21日死亡，死因為支氣管肺炎。

    還有2例接種莫德納疫苗，包含1例於7月13日接種、8月20日死亡，死因為心肌病變；1例於8月16日接種、19日死亡，死因為主動脈剝離。

    目前有關施打疫苗後死亡，累計已完成解剖156例，其中以95例與慢性病相關最多，尚無確認與疫苗有關的個案。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    首起接種2劑疫苗後身亡 新北56歲糖尿病男隔1個月過世
    2021/08/30 20:47

    首起接種2劑疫苗後身亡 新北56歲糖尿病男隔1個月過世
    45歲男7/15打AZ、8/20下肢痛麻 新北疑似接種疫苗死亡增1例
    2021/08/25 15:49

    45歲男7/15打AZ、8/20下肢痛麻 新北疑似接種疫苗死亡增1例

    昇恆昌週年慶打折打到心驚驚 9/1搶先開跑
    專欄作家為首例打高端後猝死 陳時中：到院前死亡初判心肌梗塞
    2021/08/24 15:12

    專欄作家為首例打高端後猝死 陳時中：到院前死亡初判心肌梗塞
    空姐打AZ疫苗眼睛疑血栓 指揮中心列嚴重事件
    2021/05/13 17:01

    空姐打AZ疫苗眼睛疑血栓 指揮中心列嚴重事件
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播