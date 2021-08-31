武陵高中指考錄取率百分百 男羽隊長上醫學系

經過逾半年的指考準備，桃園市立武陵高中蔡依蓉（右一）、鄭宣恩（右二）、朱婕妤（左二）即將成為大學新鮮人；潘昱安（左一）則是在個人申請時，透過交通大學「旋坤揚帆」招生錄取乙組機械工程系，校長林煥周（中）與有榮焉。（記者魏瑾筠攝）

2021/08/31 17:39

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕末代指考今天放榜，桃園市立武陵高中、中壢家商及私立復旦高中錄取率百分百，其中，武陵表現耀眼，高達57人錄取國立台灣大學，其餘錄取台大的學生，還有復旦11人、中大壢中及桃園高中分別有10人，內壢、南崁高中各1人。值得注意的是，武陵男子羽球隊長鄭宣恩，兼顧課業與興趣，經過超過半年的衝刺，錄取輔仁大學醫學系，用成績證明自己文武雙全的實力。

身為男羽隊長的鄭宣恩，高二時帶領球隊獲桃園市市長盃團體賽第3名，平時練球之餘，也會和隊友一起到K書中心互相砥礪。一直以醫學系為目標的他，原先學測考5科、獲65級分，自認程度差不多如此，孰料他個人申請第一階段6間學校全槓龜，全力投入指考，以429.78分成績錄取輔仁大學醫學系。

請繼續往下閱讀...

武陵指考三類組榜首蔡依蓉在學測取得67級分，仍不滿意，經過逾半年的衝刺，指考成績出乎意料，英數物化生考取450.7分，一舉錄取台大醫學系。她笑稱，原先都是以二類組科系為目標，指考成績出爐後，如果不填醫科太對不起自己，也算是完成爸媽希望她從醫的心願，並分享自己會透過運動或看懸疑類小說紓壓。

錄取台大經濟系的朱婕妤學測緊張失常，數學只考均標、7級分，沒有補習的她，準備指考期間靠著不斷寫題目增進自己能力，最終數乙考取滿分100分。她分享，考學測前她希望各科精通，努力把課本、講義習題做完，但指考前她調整讀書方法，主要聚焦準備國英數，成績果然明顯躍升。

有亞斯伯格症、過動症的潘昱安則是在個人申請時，透過交通大學「旋坤揚帆」招生，錄取乙組機械工程系。他分享，小時候坐不住的他，只要碰到樂高，坐上5小時都不是問題，也因此培養他對拼裝的濃厚興趣，並嚮往就讀工程類科系，未來他希望能進入中山科學研究院，研發國防產品。

此外，屢在國際科學競賽有所斬獲的張智閎，錄取麻省理工學院不分系，是全台唯一錄取的學生，陸柏丞則是錄取紐約大學阿布達比分校不分系。武陵高中校長林煥周說，申請美國大學的SAT或ACT的考試需要長時間準備，同時要兼顧在校成績並參與課外活動，學校除了提供良好學習環境，個人天賦與辛勤努力才能達到卓越表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法