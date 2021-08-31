「朴子傳神」出版 記載69座廟宇168尊神像

朴子市長吳品叡（左5）到天公壇贈送「朴子傳神」一書。（記者林宜樟攝）

2021/08/31 14:13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市公所委託「嵐厝古物研究團隊」，將嘉義縣文化觀光局「朴子市文物普查登錄建檔計畫」調查成果編撰成《朴子傳神─朴子寺廟傳世文物精選輯》一書出版，記錄69座廟宇及168尊神像，是當地第一本詳實記錄宗教廟宇神像的專書，今天發表，由配天宮、高明寺、天公壇、鎮安宮代表接受朴子市長吳品叡贈書。

朴子傳神由嵐厝負責人蔡金元擔任總編輯，記錄、調查朴子市69座廟宇，神像168尊，介紹朴子市27里，各間廟宇的沿革，還有神像形式、大小，見證宗教文化之美；朴子市公所以50萬元經費出版朴子傳神，預計印刷1000本，封面題字還是由擅長書法的吳品叡親手所寫。

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編輯委員楊世成說，朴子市信仰圈極廣，匯集各地，有天公、媽祖、王爺等，如配天宮、天公壇、鎮安宮、高明寺等，開基祖廟內也有少見的田都元帥，這次記錄各廟宇珍貴神像記錄，展現調查成果。

配天宮董事長蔡承宗、高明寺董事長陳英毅、天公壇主委林博文、鎮安宮主委蔡宜雄，今天代表全市69座宮廟接受贈書，儀式簡單隆重；吳品叡說，朴子市為嘉義縣海線重要宗教信仰中心，各寺廟內典藏極富歷史性、科學性及藝術性價值之文物，朴子市公所委託嵐厝執行出版《朴子傳神─朴子寺廟傳世文物精選輯》，以全新視覺美術編輯，介紹各庄頭廟、庄廟，開基神佛與沿革史，精選各廟主神或老件神像168尊，將文物普查專業資料轉換成方便閱讀的文字，呈現宗教工藝之美，為朴子完整記錄重要的文化資產。

朴子傳神一書，封面題字是由朴子市長吳品叡親手所題。（記者林宜樟攝）

朴子傳神一書，記錄朴子市69間廟宇共168尊神像。（記者林宜樟攝）

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