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    9/1開學 中市454校完成清消

    環保局開學前做校園清消。（圖由環保局提供）

    環保局開學前做校園清消。（圖由環保局提供）

    2021/08/31 13:53

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕全國高中職以下學校將於明天9月1日實體開學，環保局完成454所公私立學校及市立幼兒園校園環境清消毒，環保局長陳宏益表，包括校園周遭環境及校內戶外公共區域大清消，防疫消毒大隊同仁出勤更超過1500人次，提醒正值登革熱好發季節，環保局同步針對校外周邊道路，加強清除登革熱孳生源，透過雙重防疫，讓師生安心上學。

    西屯區漢口國中陳老師說，大部分學生3個半月未到校上課，雖使用線上教學，但沒有真實接觸的人際互動，所以都很期待返校。看到清消人員仔細的消毒，自己也安心了不少，非常感謝環保局的全力支援。除了學校已預先準備各式各樣的防疫配備，自己也備妥充電式酒精噴霧槍，定期加強教室環境消毒作業。

    「寧願累一點、多消毒一點，也不要遺漏任何一處。」大里區清潔隊員邱景詮說，九一開學在即，許多家長對孩子即將回到校園很擔憂，自己能做的就是更細心的清消，裡裡外外、上上下下，不放過任何一處手部會觸摸到的地方。希望自己的付出，可以緩解家長的慌張及孩子的緊張，讓師生平安健康返校，孩子們也能享受校園生活。

    陳宏益表示，COVID-19本土疫情自5月爆發後，防疫消毒大隊同仁不敢大意，穿梭在大街小巷執行清消作業。為讓師生明日安心返校，防疫消毒大隊自8月20日至31日期間出勤逾1500人次，並出動水霧機630台次及消毒車450車次，全力支援完成454處高中以下公私立學校及公立幼兒園的校園室外公共區域清消，消毒重點包括1樓廁所、洗手檯、欄杆、扶手、座椅、遊戲設施等，尤其是學生手部較常接觸的地方，都徹底消毒一遍，以確保校園環境安全無虞。

    環保局呼籲，除持續採行高規格COVID-19防疫措施外，也千萬不可忘了防蚊。居家環境消毒採用「5055消毒法」，定期擦拭消毒在家常觸摸到的開關、門把、鞋櫃、餐桌、座椅等室內設施表面，雨後則加強巡視居家周遭環境，落實「巡、倒、清、刷」滅孓4大招，清除室內外積水容器，阻絕登革熱病媒蚊幼蟲（孑孓）孳生及疫情發生機會。全民努力守護台中，才可遠離病毒與蚊子的雙重威脅。

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    環保局開學前做校園清消。（圖由環保局提供）

    環保局開學前做校園清消。（圖由環保局提供）

    環保局開學前做校園清消，並將積水容器清除防制登革熱。（圖由環保局提供）

    環保局開學前做校園清消，並將積水容器清除防制登革熱。（圖由環保局提供）

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