屏縣流浪犬逾2萬隻 今年擴大家犬及無主犬普查

屏縣擴大犬隻普查。（屏縣府農業處提供）

2021/08/31 13:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣遊蕩犬隻逾2萬，縣府為落實推動動物保護觀念，解決流浪犬問題，除每年編列預算補助民眾進行家犬貓絕育、針對鄉村型鄉鎮也辦理包括偏鄉絕育活動、推廣寵物登記、多元化認養、社區生命教育宣導等，今年也要擴大犬隻普查工作。

農委會2020年全國遊蕩犬隻數量調查結果，全國遊蕩犬數約為15萬隻，屏東縣2萬291隻，主因為地廣人稀致棄養寵物舉證困難、民眾習慣放養、寵物登記及絕育觀念不夠普及等。

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屏東縣府農業處處長鄭永裕表示，解決流浪犬貓問題首重源頭控管，農業處自2020年起配合中央政策辦理「遊蕩犬管理精進措施計畫」，試辦屏東縣熱區家犬及無主犬普查，於屏東市仁愛里及金泉里、鹽埔鄉仕絨村等共1638戶實施，今年（2021年）更擴及屏東市崇蘭、永安及大連里逾2千戶，盼藉由普查熱區家犬及無主犬後，輔導辦理犬隻絕育、晶片植入、寵登資料更新、及浪犬回置工作等。

屏縣農業處強調，透過進行擴散式宣導寵物登記、絕育及避免疏縱等動物保護法規定的飼主責任，當犬貓均有寵登時，棄養者將難逃飼主責任，當犬貓均有絕育時，犬貓即便遭棄養的也將不再滋生流浪動物問題。屏縣目前每年執行犬貓絕育數量達2千隻以上，動保觀念宣導活動20場以上。

屏縣府也說，農委會2020年全國遊蕩犬隻數量調查結果，全國遊蕩犬數約為15萬隻，屏東縣2萬291隻，較往年增加許多，縣府再次呼籲所有縣民朋友減少餵養流浪犬隻，避免犬隻群聚，也要落實飼養犬貓絕育及植入晶片，共同攜手從源頭解決流浪犬的問題。

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