捐點數做公益 台糖加油站滿20公升送宏都拉斯小農咖啡

台糖公司籲請民眾從9月1日起多到台糖加油站加油捐點數，助社福團體與友邦小農。（資料照，台糖公司提供）

2021/08/31 12:42

〔記者王俊忠／台南報導〕因疫情減少人與人的接觸，社福團體捐款與物資隨之減少，一直與社福團體合作的台糖加油站，希望大家共度難關、相挺抗時疫，將於9月1日起再辦「加油捐點做公益」活動，號召民眾到台糖加油站、捐贈當次加油點數給公益團體，且加油滿20公升者，台糖加送宏都拉斯高地小農濾掛式咖啡1包，限量3萬2千包，送完為止。

台糖指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊百工百業，也使社福團體經營陷入寒冬。台糖長期關注農民及贊助公益，繼上半年相挺本土小農，採購鳳梨、愛文芒果後，再企劃紓困方案，用台糖宏都拉斯高地小農濾掛式咖啡（市值每包30元，共3萬2千包）作為贈品，鼓勵民眾一起加油捐點數做公益。

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從9月1日起，消費者只要捐贈當次加油點數給合作的11家公益團體（或當地村里溫馨積點卡），且加油滿10~19公升者，將加贈50抽的盒裝衛生紙3盒；滿20公升（含）以上者，則送台糖宏都拉斯咖啡1包，或110抽盒裝衛生紙3盒。台糖說，社會需要加油相挺，盼會員們為相挺社會而加油。

台糖說明，台糖宏都拉斯高地小農咖啡不僅是1杯有故事、有味道、更是充滿愛心與理念的公益咖啡。台糖直接向宏國高地小農購買咖啡豆，並與IMPCT合作將販售咖啡部分收入回饋當地興建學校（目前已完成3所學校啟用），幫助小農同時幫助小朋友，促進咖啡生產，也提升偏鄉教育，為宏國點燃希望之光。

台糖油品事業部執行長徐繼聖表示，此次「加油捐點做公益」活動估計可創造約3840萬點的積點，屆時全數兌換成約38萬元的等值物資，回饋村里及公益團體。

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