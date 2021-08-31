台中食安稽查 1家便當店7個品牌

台中市食安處人員稽查外送平台合作店家安全衛生情形。（食安處提供）

2021/08/31 12:20

〔記者歐素美／台中報導〕媒體踢爆部份餐飲業者為了增加外送平台的點餐率，一家店擁有好幾個名稱，台中市豐原區有1家便當店有6個不同名稱，甚至有拉麵店有40多個名稱供餐，引發消費者食安疑慮，台中市食品藥物安全處昨派員稽查，發現該便當業者有便當店及粥品等7個品牌，但皆有依規定辦理食品業登錄，該處也都會針對外送平台合作店家及外送員等進行稽查，為食安把關。

豐原區一家便當店被爆料一個店面擁有6個名稱，台中市消保官表示，餐飲業者一定規模才需商業登記，因此，一個店家擁有好幾個品牌，並無詐欺的法律問題，但食安問題較令人擔心，依規定業者都要進行食品業的登錄，方便衛生局稽查，若業者都符合規範，就沒有食安問題。

請繼續往下閱讀...

台中市食品藥物安全處昨針對該店家進行稽查，食安處表示，該業者有辦理商業登記，名下有便當及粥品等共7個品牌，但業者皆有依規定將7個品牌登錄。

針對許多餐飲業者為了增加外送平台的點餐率，一家店甚至出現40多個品牌，食安處表示，凡有公司、商業、稅籍及工廠登記的餐飲業者，依規定所有品牌都需上網登錄，外送平台雖未規範合作廠家都要辦理食品登錄，但台中市訂有外送平台自治條例，要求外送平台合作業者不同品牌一定要登錄完整資訊，方便衛生單位稽查。

食安處長傅瓊慧表示，食安處也不定期針對外送平台合作店家及外送員的運送袋子等進行稽查，若衛生不符規定即現場輔導改善或要求限期改善，否則複查不過，即依食安法處以6萬元以上至2億元以下罰款。

台中市食安處人員稽查外送平台合作店家安全衛生情形。（食安處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法