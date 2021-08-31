畢業生綁定公車10公里票證被溢扣 中市交通局︰可綁另張票證

國三畢業生（左二）卡片竟被溢扣。（張耀中提供）

2021/08/31 11:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一位國三畢業生在疫情趨緩後，8月下旬使用綁定台中公車10公里電子票證，就被溢扣多次，市議員張耀中表示，搭公車出去走走，竟發現綁定完成的票證被溢扣了數次，要求交通局好好了解問題。

交通局表示，台中市雙十公車「市民限定」優惠新制自今年1月1日起實施，目前綁卡人數已超過138萬人，針對學生綁卡部分，市府於新制實施前已向各校學生加強宣導，學生可持電子票證綁定，即使畢業後也不受影響，但若學生選擇以數位學生證或學生卡綁卡，因該類卡片內有註記學生身分效期，會隨畢業時間到來而停止乘車優惠，對此，學生可綁定另一張電子票證，即可續享乘車優惠，至於退費部分，交通局將進行後續處理，維護市民權益。

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市議員張耀中說，一位南屯區黎明國中的國三畢業生向他反映，因本土疫情爆發，直到本月下旬趨緩後才出去搭公車走走，竟發現綁定完成的票證被溢扣了數次；交通局初步查詢表示，因學生離校失去學生身份，致使系統判斷才扣款，應為個案。

張耀中抨擊，交通局的回應令人費解，因為失去學生的身份不能搭車，但反映這事的是公立國中的學生，須設籍在台中才能就讀，他就是當然的台中市民，何來失去身份之說，交通局應主動在公車綁定系統抓漏，比對清查大數據資料後返還溢扣金額。

張耀中指，現行本市公車超過10公里免費一趟多收10元，被扣款的同學約莫被扣60元，個案對市府來說是很小的金額，但在法律關係上實有不當得利的疑慮，按民法所指的不當得利應主動返還。

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