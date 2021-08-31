為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    慶生「大餐化大愛」 嘉義縣議員林緗亭揪8月壽星捐飼料

    嘉義縣議員林緗亭（右2）邀集8月壽星好友縣議員許有疆（左1）、縣政顧問呂文正（右1），集資捐贈毛小孩飼料。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣議員林緗亭（右2）邀集8月壽星好友縣議員許有疆（左1）、縣政顧問呂文正（右1），集資捐贈毛小孩飼料。（記者林宜樟攝）

    2021/08/31 09:27

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣家畜疾病防治所一年需要1萬5000多公斤的飼料照顧流浪貓狗，縣議員林緗亭8月13日生日，她想做有意義的事來慶生，邀集8月壽星好友參與毛小孩飼料募集活動，最近將募得的500公斤飼料捐給嘉義縣家畜疾病防治所，讓防治所有資源照顧好毛小孩。

    林緗亭說，以往生日時都是跟家人朋友吃飯慶生，後來看到跟她同一天日的嘉義縣府綜合規劃處長郭凱迪，在生日時捐款給弱勢團體，覺得很有意義，從去年起開始效仿，「把大餐化為大愛」。

    今年林緗亭邀請其他的8月壽星好友，一起參與毛孩飼料募集的活動，募集500公斤的飼料；她說，雖然數量不多，但希望能夠在疫情期間捐贈者減少的情形下，發揮一點小小的力量；參與捐贈的有縣府綜合規劃處長郭凱迪、縣議員許有疆、縣政顧問呂文正，還有張先生、藍先生及林小姐等善心人士。

    嘉義縣政府2020年成立動物保護管制隊，由嘉義縣家畜疾病防治所管轄，負責救援及捕捉貓狗，服務各地；所長林珮如說，家畜所1年約需1萬5000公斤的飼料，感謝議員及善心人士捐贈，讓動物們能受到好的照護。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    阿婆養的2頭母豬「微解封」 逃奔田野興奮滾泥巴
    2021/07/21 18:11

    阿婆養的2頭母豬「微解封」 逃奔田野興奮滾泥巴
    挺川普連任「小商人」發200份雞排 沒拿到民眾排出火氣
    2020/11/04 21:29

    挺川普連任「小商人」發200份雞排 沒拿到民眾排出火氣
    女議員「瓶蓋挑戰」1次成功 蔡易餘被點名踢了11次…
    2019/07/09 20:09

    女議員「瓶蓋挑戰」1次成功 蔡易餘被點名踢了11次…
    唯一支持小隻馬候選人 PTT小商人：4日競總成立送鑰匙圈
    2018/11/02 21:52

    唯一支持小隻馬候選人 PTT小商人：4日競總成立送鑰匙圈

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播