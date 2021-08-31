慶生「大餐化大愛」 嘉義縣議員林緗亭揪8月壽星捐飼料

嘉義縣議員林緗亭（右2）邀集8月壽星好友縣議員許有疆（左1）、縣政顧問呂文正（右1），集資捐贈毛小孩飼料。（記者林宜樟攝）

2021/08/31 09:27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣家畜疾病防治所一年需要1萬5000多公斤的飼料照顧流浪貓狗，縣議員林緗亭8月13日生日，她想做有意義的事來慶生，邀集8月壽星好友參與毛小孩飼料募集活動，最近將募得的500公斤飼料捐給嘉義縣家畜疾病防治所，讓防治所有資源照顧好毛小孩。

林緗亭說，以往生日時都是跟家人朋友吃飯慶生，後來看到跟她同一天日的嘉義縣府綜合規劃處長郭凱迪，在生日時捐款給弱勢團體，覺得很有意義，從去年起開始效仿，「把大餐化為大愛」。

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今年林緗亭邀請其他的8月壽星好友，一起參與毛孩飼料募集的活動，募集500公斤的飼料；她說，雖然數量不多，但希望能夠在疫情期間捐贈者減少的情形下，發揮一點小小的力量；參與捐贈的有縣府綜合規劃處長郭凱迪、縣議員許有疆、縣政顧問呂文正，還有張先生、藍先生及林小姐等善心人士。

嘉義縣政府2020年成立動物保護管制隊，由嘉義縣家畜疾病防治所管轄，負責救援及捕捉貓狗，服務各地；所長林珮如說，家畜所1年約需1萬5000公斤的飼料，感謝議員及善心人士捐贈，讓動物們能受到好的照護。

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