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    知本溪出海口北側傳鯨鯊擱淺死亡 檢體送驗就地掩埋

    體長3.8公尺的大鯨鯊被釣客發現陳屍在知本溪出海口北側岸際。（民眾提供）

    體長3.8公尺的大鯨鯊被釣客發現陳屍在知本溪出海口北側岸際。（民眾提供）

    2021/08/31 09:28

    〔記者陳賢義／台東報導〕一隻將近4公尺長的大鯨鯊（俗稱豆腐鯊）昨晚被發現擱淺在台東知本溪出海口北側岸際，海巡署第一三岸巡大隊官兵及海洋保育署人員搏浪搶救，但這隻大鯨鯊已明顯死亡，只能採集檢體送交化驗釐清死因，今早僱用怪手就地掩埋。

    曹姓釣客昨往前往知本溪出海口夜釣，意外發現出海口北側岸際橫躺一個大型不明物體，趨前查看，竟是一隻隨著浪襲載浮載沉的大鯨鯊，立即通報相關單位前來救援，岸巡和海洋保育署人員頂著大浪搶救，發現鯨鯊已經死亡，隨後起出皮尺丈量，體長達3.8公尺。

    由於鯨鯊已經死亡，避免被大浪捲走，岸巡人員以繩索綑綁魚尾，使勁與大海較力，協助保育人員做進一步處置。由於鯨鯊擱淺並非常事，成功水試所專家知悉趕至現場了解狀況。

    成功水試所副研究員黃侑勖表示，鯨鯊擱淺案例不常發生，這隻擱淺死亡的鯨鯊約2至3歲，初步檢視外關無明顯傷痕，體型比例正常，不似誤食海洋垃圾造成饑餓死亡，翔實死因待進一步鑑驗檢體釐清。

    被喻為「海洋中溫柔巨人」的鯨鯊，軀體灰藍有著雪花斑點，極具奧祕美感的鯨鯊，是世界最大的魚類。在台灣，大多數人仍將祂視為海鮮佳餚，因肉質白而細嫩如豆腐，俗稱「豆腐鯊」，又因個性溫馴，所以又稱「大憨鯊」，只吃小魚蝦及蜉蝣生物。漁業署2008年公告全面禁止捕撈鯨鯊，海洋委員會去年也將鯨鯊列為瀕臨絕種保育類野生動物，若有騷擾、捕撈或宰殺等情形，可依野生動物保育法判處6月至5年有期徒刑，得併科罰金30萬元至150萬元。

    保育人員起出皮尺丈量，死亡鯨鯊體長達3.8公尺。（民眾提供）

    保育人員起出皮尺丈量，死亡鯨鯊體長達3.8公尺。（民眾提供）

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