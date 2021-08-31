台南捷運系統型式 近期完成期中報告送審

第1期藍線路線示意圖。目前尚於規劃階段，路線資訊未定案。（圖由南市交通局提供）

2021/08/31 08:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運第1期藍線綜合規劃已完成期中報告，很多人關心何時有捷運，南市交通局建置台南捷運資訊網站，規劃進度大公開，攸關捷運興建的系統型式，將於近期內完成期中報告送審。

台南捷運系統型式評估選項包括自動導軌、單軌、輕軌及先進捷運系統；南市交通局表示，評估作業已委請規劃廠商辦理，綜整國內外中運量捷運系統最新技術及發展趨勢，並已邀集各界舉辦研討會，蒐集的最新技術納入綜合規劃作業，預計近期內有期中報告初步成果，接續將辦理審查作業。

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第1期藍線進度正辦理先進運輸系統需求及技術規範評估作業，以及綜整中運量捷運系統技術與型式及辦理期中報告階段。至於什麼時候動工，交通局表示，捷運建設須經過整體路網評估、可行性研究、綜合規劃、基本設計、細部設計、發包施工到完工營運等程序，目前已進入綜合規劃期中階段，建設計畫（綜合規劃及環評）核定後即可進入設計與施工階段。

綠線穿越市區東西向，串連東區平實營區至安平區，引發關注爭議較大。南市交通局表示，因受限市區路幅較小，目前朝向避開文資熱點且靠市中心外圍的路廊，針對運量、場站、工程、財務及用地取得可行性等進行評估中，正檢討路線方案，待路線方案初步可行性分析結果產出後，會依推動時程再召開地方說明會。

目前台南是6都中唯一沒有捷運的直轄市，南市交通局表示，台南捷運與其他5都不同之處，台南建城已近400年，富涵歷史的文化首都，捷運系統將成為下一個交通百年建設，因此在捷運系統的選擇，必須更審慎嚴謹的針對台南在地特性、文化發展紋理、景觀影響等課題進行討論，並就智慧運輸、交通管理、軌道系統及都市計畫等面向持續蒐集各中運量捷運系統的工程標準與技術可行性相關資訊，期能打造符合台南在地需求的捷運系統。

台南捷運優先路網示意圖。目前尚於規劃階段，路線資訊未定案。（圖由南市交通局提供）

第1期藍線延伸線路線示意圖。目前尚於規劃階段，路線資訊未定案。（圖由南市交通局提供）

台南捷運評估選項之一，先進捷運系統，自動駕駛技術結合人工智能。（擷自台南捷運資訊網站）

台南捷運評估選項之一，輕軌捷運系統。圖為台中綠線（擷自台南捷運資訊網）

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