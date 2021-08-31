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    澎湖自營發電離島電力不穩 縣府再籲「台電全面接管」

    東吉嶼僅剩一部發電機組正常運作，每日停電2小時讓機器休息。（記者劉禹慶攝）

    東吉嶼僅剩一部發電機組正常運作，每日停電2小時讓機器休息。（記者劉禹慶攝）

    2021/08/31 08:43

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖離島居大不易！尤其是基本的民生水電正常運作，在自營發電離島更是奢侈的夢想。由於今年自營發電機組頻傳故障，不僅影響民眾居住品質外，更超過台電補助金額，澎湖縣政府已動用預備金支應，並再度呼籲台電全面接管。

    擁有90座島嶼的澎湖縣，其中19座為有人居住島嶼，並有5座島嶼自營發電，目前也僅剩澎湖馬公桶盤里、望安花嶼、東吉、東坪、西坪等5個村里台電公司尚未接管，每年補助2000萬元發電基金，但今年澎湖縣政府已花費3300萬元，維持自營發電離島發電機組維修費用，已動用到預備金。

    由於自營發電機組負責人員，並非專業維修技工，加上牽涉到地方派系，往往機組損壞故障率高，而離島又多為海水淡化廠，缺電又影響到民生用水，因此常傳出自營發電離島斷水斷電。以花嶼為例，原有4部機組僅剩1部正常運作，而東吉島2部僅剩1部，被迫每日停電2小時，讓機器得以休息，澎湖縣政府並要求海管處東吉工作站不得使用冷氣緊急因應。

    澎湖縣政府建設處長蔡淇賢表示，望安鄉花嶼村等4個離島水電供應目前由望安鄉公所負責經管，同樣的離島白沙鄉吉貝、鳥嶼、員貝及大倉村等4離島，已由台電公司接管穩定供電多年；全臺電力目前也僅剩澎湖馬公桶盤里、望安花嶼、東吉、東坪、西坪等5個村里臺電公司尚未接管，政府應重視此議題，沒有理由不接管，呼籲台電公司應及早規劃接管，讓地方用電無虞，照顧離島居民。

    花嶼發電機組四部，僅剩一部正常運轉。（記者劉禹慶攝）

    花嶼發電機組四部，僅剩一部正常運轉。（記者劉禹慶攝）

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