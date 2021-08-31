08/31 各報重點新聞一覽

考量政府紓困及振興預算大增，原本軍公教調薪5%計畫擬改為3%。（資料照）

2021/08/31 06:15

自由時報

軍公教明年擬調薪3％

明年基本工資及軍公教薪資可望雙漲，據悉，府院高層三、四月就討論軍公教調薪事宜，考量今年經濟表現及稅收狀況，府院原打算調薪五％，待八月基本工資拍板後對外宣布；不料，五月本土疫情爆發，基本工資審議委員會延後召開，府院近日才釋出軍公教調薪訊息，且加薪幅度擬調整為三％，所需經費約兩百億元。

詳見軍公教明年擬調薪3％。

雙鐵售位增至8成 九月七日不會降級

疫情平穩、中秋假期將至，交通部昨天宣布放寬高鐵、台鐵運能，原售七成車票上限提高到八成，但車廂內不開放飲食。國內維持二級警戒至九月六日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，九月七日沒有降級打算，但考慮小範圍鬆綁，昨天傍晚交通部宣布雙鐵鬆綁措施。

請繼續往下閱讀...

詳見雙鐵售位增至8成 九月七日不會降級。

被通緝退將溢領18％ 追回203萬

退役中將林勤經涉嫌將國軍指揮系統「博勝案」情資洩漏給軍火商，二○○七年退伍赴美，二○一四年一月被高檢署依違反「國家機密保護法」通緝，仍溢領十八趴優惠存款利息二○三萬多元拒繳回；行政執行署台北分署本月十一日接獲國軍退除役官兵輔導委員會移送，三週內完成足額扣押其銀行存款，並於昨日核發執行命令，准許退輔會收取入庫。

詳見被通緝退將溢領18％ 追回203萬。

聯合報

陳時中鬆口AZ、BNT可混打 首批BNT最快明抵台

鴻海集團創辦人郭台銘周日晚間在臉書公布，除今年採購的疫苗外，「已向ＢＮＴ表達明年為台灣保留三千萬劑額度」，呼籲政府疫苗供應不斷鏈，「有備無患」勝於「量出為入」。對此，行政院長蘇貞昌昨早視察指揮中心時僅簡單回應，「感謝台積電、鴻海永齡和慈濟熱心捐贈疫苗，也感謝郭董善意提醒。」未鬆口是否接受郭台銘所提的三千萬劑疫苗。

詳見陳時中鬆口AZ、BNT可混打 首批BNT最快明抵台。

明禁令上路 每日千噸養豬廚餘何處去

為避免走私豬肉成了非洲豬瘟防疫破口，九月起暫停廚餘養豬一個月，昨起廚餘已開始禁入養豬場。但國內平均每天回收逾一千二百公噸養豬廚餘，如今該送哪處理？屏東縣長潘孟安甚至宣布，拒絕外縣市廚餘入境屏東。環保署說，全國廚餘處理總量能足夠，但坦言政策臨時改變，需時間調配，部分將送垃圾掩埋場或焚化爐。

詳見明禁令上路 每日千噸養豬廚餘何處去。

中國時報

最後一天 美軍撤離倒數 再傳火箭彈攻擊 塔利班承諾持有效文件者8月31日後仍可離境 但拒設安全區

美軍8月31日完全撤出阿富汗的期限，進入最後倒數。喀布爾國際機場昨晨一度傳出遭火箭彈攻擊，導致緊張情勢又升高，所幸火箭彈被美軍防空系統成功攔截。美軍已從機場的數區撤離，塔利班稱很快便會完全控制機場。塔利班拒絕法國所提在喀布爾設立「安全區」的要求，但已向100個國家承諾，持有效文件的人士在今（31）日後仍可繼續撤離。

詳見最後一天 美軍撤離倒數 再傳火箭彈攻擊 塔利班承諾持有效文件者8月31日後仍可離境 但拒設安全區。

連勝文：國民黨主席應續推動五項共同願景 國共論壇、海峽論壇應該續辦

國民黨前主席連戰與中共前總書記胡錦濤在2005年舉行歷史性會談並達成「五項共同願景」，為2008年馬英九政府的兩岸政策，奠定和平發展基礎，海基會與大陸海協會隨後簽署的《兩岸經合架構協議》（ECFA）即為連胡會的重要成果，時至今日，蔡英文政府的兩岸經貿交流仍受益於ECFA。國民黨中央委員連勝文昨日接受本報專訪時強調，新任國民黨主席應延續，甚至強化當年所達成「五項共同願景」，重新牽起兩岸交流，形成兩岸「善的循環」。

詳見連勝文：國民黨主席應續推動五項共同願景 國共論壇、海峽論壇應該續辦。

交通部昨宣布，再放寬部分防疫措施，高鐵、台鐵可售座位即日起提高至八成。（記者李孟儒攝）

退役中將林勤經涉違反國家機密保護法，潛逃赴美遭通緝，仍溢領優惠存款利息203萬多元。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法