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    坐擁海景第一排 中壢區漁會嶄新辦公室外牆洋溢客味

    桃園市南區漁民活動中心是一座融入海洋及客家元素的綠建築，中壢區漁會已進駐辦公。（記者李容萍攝）

    桃園市南區漁民活動中心是一座融入海洋及客家元素的綠建築，中壢區漁會已進駐辦公。（記者李容萍攝）

    2021/08/30 22:58

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新屋區永安漁港是全台唯一以客家族群為主體的漁港，以夕照美景聞名，市府農業局解決南區漁民欠缺室內集會場所的迫切需求，爭取行政院農業委員會漁業署補助，由漁業署、市府及中壢區漁會各負擔3分之1興建「南區漁民活動中心」，總工程費8103萬元，去年底竣工，也是房東之一的中壢區漁會，月前搬進1樓嶄新辦公室，讓前往洽公漁民對於更完善的服務讚不絕口。

    中壢區漁會總幹事黃德汶表示，南區漁民活動中心為2層建物，總樓房建築面積共570坪，建築以桃園特色結合永安風格為發想，融入海洋及客家元素，外牆設計融合紅磚，結合位於龍潭的大平紅橋、客家藍衫、海流波浪曲線等意象，在建築立面融合客家元素，代表客家先民來台開墾的故事，期望讓漁民活動中心帶著對先民的感激，豐收回港返家，也期許遊客到來活絡漁市觀光。

    黃德汶說，為使漁民及遊客了解永安漁港及桃園市南區漁業發展的歷史，南區漁民活動中心1樓設有靜態展示中心，分一般展示區、視聽展示區、典藏展示區，考量永安漁港周邊無大型的室內集會場所，以往舉辦大型集會活動常心有餘而力不足，必須借助周遭的空地搭建臨時集會場，如今嶄新活動中心可提供大型室內活動空間，也對外開放服務有需要的機關團體。

    黃德汶也預告，中壢區漁會今年辦理永安漁港星繽樂狂歡嘉年華活動，預計9月18日、9月25日及10月9日分別辦理重唱金曲之夜、戀戀歌謠之夜及漁港音樂之夜，表演卡司包括南方二重唱、陳隨意、謝宜君、動力火車、閻奕格等，現場安排抽FUN送活動，每場都會抽精美紀品和自行車等獎品，另填問卷就可兌換客家米食。

    好美！駐足永安漁港觀海橋夕照、遊客驚豔。（資料照，記者李容萍攝）

    好美！駐足永安漁港觀海橋夕照、遊客驚豔。（資料照，記者李容萍攝）

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