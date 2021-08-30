桃園平鎮龍南路瓶頸路段拓寬 預計明年5月完工

桃園市平鎮區龍南路開工進行道路拓寬，預計明年5月完工。（記者李容萍攝）

2021/08/30 22:01

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區龍南路為中壢與大溪間的主要聯繫道路之一，因既有道路寬度僅14公尺，又鄰近平鎮工業區，上下班尖峰時段車流量大，造成用路人諸多不便，市府工務局依都市計畫辦理龍南路（新生路至仁和路）道路拓寬改善第一標工程，近日開工，預計明年5月完工。

工務局長賴宇亭表示，此案工程起點為平鎮區龍南路746號前，迄點為八德區仁和路，計畫總長度250公尺，規劃將該路段原14公尺寬的道路拓寬為30公尺的雙向4車道，總經費4951萬元，因計畫路段屬於彎道區段，採用抗變形能力較佳的瀝青混凝土鋪面，於轉彎處新增安全方向導引標誌，提升用路人安全。

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賴宇亭說，此工程緊鄰霄裡大池及知名景點落羽松賞景區，工程配合周邊既有景觀，增設人行步道、移除水岸側電線桿及管線設施地下化等，在建構安全的道路同時，也進行路旁植栽綠化設計，打造一條具有綠色景觀的輕鬆休閒遊憩路線，期能為當地發展及遊憩帶來實質效益。

桃園自升格以來，市府透過「開瓶計畫」，完成平鎮地區華安里華安街道路改善暨環境優化工程、義民公園週邊道路改善工程、石門大圳巡防道路改善、新華路打通平東路239巷51弄、興安路39巷瓶頸打通、工業南路瓶頸打通、龍南路砲指部外側公有土地單側道路拓寬、南豐路工業段道路拓寬等已完成10餘條瓶頸道路打通及改善工程。

桃園市平鎮區龍南路開工進行道路拓寬，預計明年5月完工。（記者李容萍攝）

桃園市平鎮區龍南路道路拓寬完工示意圖。（工務局提供）

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