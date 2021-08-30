八德衛生所舊廳舍改建竣工 設日照及市民活動中心

「八德區衛生所舊廳舍改建工程」竣工，拆除重建的新大樓如今是色彩新穎、活潑的日照及市民活動中心。（記者陳恩惠攝）

2021/08/30 20:26

〔記者陳恩惠／桃園報導〕市府斥資6576萬元推動「八德區衛生所舊廳舍改建工程」，歷經2年2個月的拆除重建近來終於竣工，市長鄭文燦今天下午前往視察時表示，衛生所年久失修的2層樓舊廳舍，如今改建活化為地上4層、色彩新穎活潑的新建物，內部設有日照中心、衛生局及八德衛生所辦公室、大順及大昌市民活動中心和大禮堂，不僅提供社區長者友善舒適的使用環境和市民集會地點，也將成為八德地區長照及社會福利重要據點。

鄭文燦說，八德衛生所是麻園地區重要的醫療保健服務據點，市府配合中央推動長照2.0政策，利用衛生所舊廳舍基地闢建1棟總樓地板面積約633坪的新大樓、設置B級日照中心，因此順利爭取得中央前瞻計畫補助2079萬元；其中1樓規劃設置麻園長照中心，可收容15名長者並提供優質照護服務、2樓作為衛生單位辦公處所、3樓是大順及大昌市民活動中心和4樓大禮堂，方便社區舉辦多元活動。

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八德區公所民政課表示，新大樓內部設施包括多功能活動教室、靜養室、無障礙電梯、廚房、男女廁所、無障礙廁所、哺乳室、辦公室、檔案室、儲藏室等，能為長者及民眾休閒場所，增加居民互動機會，也為市境內再添一處優質的活動場。

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