澎湖吉貝新地標 美人魚裝置藝術完工啟動

日間陽光普照下，美人魚與藍天碧海相互輝映。（澎湖縣政府旅遊處提供）

2021/08/30 19:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕擁有世界級地質景觀的吉貝沙尾，澎湖縣政府為營造唯美浪漫意象，透過天然海洋元素及創新藝術，呈現島嶼新風貌，以去年澎管處燈光節主燈「美人魚」為主題，移置於吉貝沙尾，設置作業已於8月底竣工完成，讓吉貝添新地標。

旅遊處表示，此次在吉貝沙尾裝置藝術，與地方及承攬廠商歷經多次的討論，歷經長達數月的施工作業下，雖過程受疫情影響暫停工程施作，後因疫情逐漸回穩後，即刻著手後續流程，整體工程已於8月底完成全區建置。旅遊處特別感謝議員魏長源多次提出營造吉貝沙尾夜間亮點之建議構想，促成計畫順利推動外，也感謝承攬廠商之團隊與彭力真藝術家的創作理念、用心投入。

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由於吉貝沙尾美景、媲美國外渡假海島勝地，擁有獨特的海洋生態，是旅客到訪澎湖必到景點，此次除了美人魚塑像的設立，也規劃週邊心形休憩座椅及鑽石戒指裝置環繞整座塑像，更透過主燈區燈光色彩變化，以及入口路段樹燈光飾、景觀造明串連動線，營造夜間豐富的燈光藝術效果，洋溢夢幻浪漫氛圍，不論白天或黑夜，呈現出不同的迷人風情。

完工後的美人魚塑像，不僅為吉貝沙尾添上愛情夢幻之情境，也深化吉貝嶼旅遊內涵，加值當地行銷，歡迎鄉親及旅客踏上這座如童話般的美麗島嶼，感受吉貝島嶼新魅力！澎湖縣政府旅遊處希望遊客把握今夏觀光旺季尾巴，前進吉貝離島，感受日夜不同的美人魚之美，留下美好的回憶。

去年澎管處燈光節主燈美人魚，移師吉貝沙尾繼續發光發熱。（澎湖縣政府旅遊處提供）

離島無光害星空下，美人魚塑像又搖身一變另類感官享受。（澎湖縣政府旅遊處提供）

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