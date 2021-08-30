中市要建立友善空間 議員批連府會園道都重重障礙

中市要建立友善空間，市議員何敏誠批連市府所在地府會園道都重重障礙。（記者蘇金鳳攝）

2021/08/30 20:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天進行總質詢，市議員何敏誠表示，市長盧秀燕自稱市長媽媽，應照顧老弱婦孺，建立友善城市，但是市府卻連所在地府會園道都是障礙重重，其他地方能所期望嗎？

市長盧秀燕表示，會要求各局處針對其所管轄的各個場域全面進行盤點，是否有妨礙婦幼或輪椅族通行的狀況並加以改善。

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市議員何敏誠今天在市議會市政總質詢表示，日前有民眾向他反映，推行嬰兒車要從府會園道去市政府前廣場，但找半天竟然找不到一個通行的地方，因為通道都被車擋或石塊擋住了，只留下行人勉強通過的狹小空間。

何敏誠還問盧秀燕有多久沒有推嬰兒車了？根據資料，本市0-2歲最需要嬰兒車的小朋友共有6萬1212人，如此龐大的使用需求，市府不應忽略。

何敏誠說，在市長辦公的市政府前就看到對婦幼族群常使用的嬰兒車的不友善環境，更遑論其他市府管理的場所。

何敏誠也提到，不只是嬰兒車有通行需求，據統計，因神經、肌肉、骨骼之移動相關構造受損而行動不便的身障人士，就是所謂的「輪椅族」也有3萬6758人，全台中身障族群及婦幼族群這些多達10萬人的「行」的權利在哪裡?

何敏誠要求市府應將心比心，盡速改善相關通行設施，才能真正落實照顧弱勢。

中市要建立友善空間，市議員何敏誠批連市府所在地府會園道都重重障礙。（記者蘇金鳳攝）

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