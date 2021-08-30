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    柚樹結實纍纍卻無力採收 好心人送暖讓80歲老農笑了

    宜蘭縣冬山鄉80歲老農何清和栽種的文旦柚結實纍纍，善心人士及時送暖，讓他重拾笑容。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣冬山鄉80歲老農何清和栽種的文旦柚結實纍纍，善心人士及時送暖，讓他重拾笑容。（記者江志雄攝）

    2021/08/30 19:09

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉80歲老農何清和，不捨相伴50多年文旦柚果園荒廢，拖著年邁身驅辛苦照料，柚樹目前結實纍纍卻無力採收而滿面愁容，善心人士義務帶客採果及時送暖，讓他重拾笑容，入園採果一台斤15元，只有市價一半。

    何清和在冬山鄉中山村栽種100多棵文旦柚，樹齡已超過半世紀，成了老欉果樹，他說，兒子在台北工作，獨自照顧柚子園，「把柚樹當成兒女般呵護」，產生深厚感情，儘管多年前中風後行動不便，仍捨不得棄之不顧。

    何清和柚子園今年因風調雨順長滿果實，雖然可望大豐收，但他年事已高，不堪負荷採收及銷售工作，一度愁眉不展，善心人士獲知後主動伸出援手，王先生便以志工角色，要帶領大家入園摘果。

    何清和說，遊客入園採收，他可省去僱工採果費用，節省下來工資回饋給採果客人，冬山文旦柚每台斤售價約30元，入園DIY自採15元，相當於打5折，9月1日起開放採果，由友人王先生協助聯繫，電話：0921958228。

    冬山鄉中山村長廖月蕙說，何清和擔心請不到人手採收文旦柚，幾天前到中山村辦公處求助，並透露每年最大心願是辛苦栽種的文旦柚完售，她歡迎各界共襄盛舉，協助老先生完成願望。

    何清和栽種的文旦柚出自於50年以上老欉果樹，果肉細緻甜度高。（記者江志雄攝）

    何清和栽種的文旦柚出自於50年以上老欉果樹，果肉細緻甜度高。（記者江志雄攝）

    何清和栽種的文旦柚果樹披上白色塑膠網，防颱兼防果實蠅。（記者江志雄攝）

    何清和栽種的文旦柚果樹披上白色塑膠網，防颱兼防果實蠅。（記者江志雄攝）

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