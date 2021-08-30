北市小一新生開學報到 家長不得陪同入校

9月1日即將開學，台北市政府再公布校園防疫指引，包括小學一年級新生於開學報到當天不開放家長陪同入校，新生與在校學生採分時段分流入校。（台北市政府提供）

2021/08/30 17:57

〔記者鄭名翔／台北報導〕9月1日即將開學，台北市政府再公布校園防疫指引，包括小學一年級新生於開學報到當天不開放家長陪同入校，新生與在校學生採分時段分流入校；幼兒園幼童用餐後潔牙須分流並保持適當距離；特殊教育的孩子則依照不同狀況由老師協助防疫；暫停科學課程內與呼氣、味覺有關的實驗，家政課程須減少烹調並避免共食。

北市教育局長曾燦金於防疫記者會說明北市校園教學及生活指引，學前教育的幼兒園部分，仍維持用餐後潔牙，但須評估校園內的洗手台設置情形，採分流、保持社交距離進行，若執行有困難，可在取得家長同意後，在班上以個人開水漱口、搭配防疫隔板，減少飛沫交叉感染。

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國小的課後照顧及社團可繼續辦理，但10月底前暫停非必要的校外人士入班教學；而小一新生開學報到日不開放家長陪同入校，新生與在校生分時段、分流入校，曾燦金表示，部分家長難免緊張，屆時校方會安排人員引導新生入校，並拍攝校園環境、入班動線影片提供家長了解。

而針對特教學生，若正接受侵入性醫療，師長在近身教學時可配戴面罩及手套，若屬無法配戴口罩的學生，則透過逐漸敏感法方式引導，逐步建立配戴口罩習慣，並調整成綁帶式或耳掛式口罩減緩不適；視障生線上教學將先提供教材文字電子檔、聽障生線上學習則開啟鏡頭保持口型清晰，搭配文字或視覺化材料。

課程方面，科學類暫停呼氣或味覺相關的實驗方式，家政類則降低食品烹調課程，並避免以同一器皿分食或共食，體育活動仍不開放游泳；校園用餐則依規定，營養午餐仍由專人負責打菜、不開口講話、不直接接觸食物，高中職的熱食部則以個人套餐並使用隔板入座，鼓勵無現金交易減少接觸。

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