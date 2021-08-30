為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市小一新生開學報到 家長不得陪同入校

    9月1日即將開學，台北市政府再公布校園防疫指引，包括小學一年級新生於開學報到當天不開放家長陪同入校，新生與在校學生採分時段分流入校。（台北市政府提供）

    9月1日即將開學，台北市政府再公布校園防疫指引，包括小學一年級新生於開學報到當天不開放家長陪同入校，新生與在校學生採分時段分流入校。（台北市政府提供）

    2021/08/30 17:57

    〔記者鄭名翔／台北報導〕9月1日即將開學，台北市政府再公布校園防疫指引，包括小學一年級新生於開學報到當天不開放家長陪同入校，新生與在校學生採分時段分流入校；幼兒園幼童用餐後潔牙須分流並保持適當距離；特殊教育的孩子則依照不同狀況由老師協助防疫；暫停科學課程內與呼氣、味覺有關的實驗，家政課程須減少烹調並避免共食。

    北市教育局長曾燦金於防疫記者會說明北市校園教學及生活指引，學前教育的幼兒園部分，仍維持用餐後潔牙，但須評估校園內的洗手台設置情形，採分流、保持社交距離進行，若執行有困難，可在取得家長同意後，在班上以個人開水漱口、搭配防疫隔板，減少飛沫交叉感染。

    國小的課後照顧及社團可繼續辦理，但10月底前暫停非必要的校外人士入班教學；而小一新生開學報到日不開放家長陪同入校，新生與在校生分時段、分流入校，曾燦金表示，部分家長難免緊張，屆時校方會安排人員引導新生入校，並拍攝校園環境、入班動線影片提供家長了解。

    而針對特教學生，若正接受侵入性醫療，師長在近身教學時可配戴面罩及手套，若屬無法配戴口罩的學生，則透過逐漸敏感法方式引導，逐步建立配戴口罩習慣，並調整成綁帶式或耳掛式口罩減緩不適；視障生線上教學將先提供教材文字電子檔、聽障生線上學習則開啟鏡頭保持口型清晰，搭配文字或視覺化材料。

    課程方面，科學類暫停呼氣或味覺相關的實驗方式，家政類則降低食品烹調課程，並避免以同一器皿分食或共食，體育活動仍不開放游泳；校園用餐則依規定，營養午餐仍由專人負責打菜、不開口講話、不直接接觸食物，高中職的熱食部則以個人套餐並使用隔板入座，鼓勵無現金交易減少接觸。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基隆市長林右昌籲各級學校遵照中央防疫指引 迎接實體復課
    2021/08/30 17:14

    基隆市長林右昌籲各級學校遵照中央防疫指引 迎接實體復課
    北市28萬學生9/1開學 柯文哲：有約15％請防疫假
    2021/08/30 16:43

    北市28萬學生9/1開學 柯文哲：有約15％請防疫假
    桃市完成學校清消 鄭文燦：滿18歲學生由校方造冊接種BNT
    2021/08/30 15:31

    桃市完成學校清消 鄭文燦：滿18歲學生由校方造冊接種BNT
    中市議員稱開學設隔板勞民傷財 教育局長︰保持社交距離就不必
    2021/08/30 14:03

    中市議員稱開學設隔板勞民傷財 教育局長︰保持社交距離就不必

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播