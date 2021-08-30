中市議員嘆警查豬瘟廚餘淪「豬肉警察」 警局長怒回「污辱」

警察查豬瘟廚餘中市議員嘆淪「豬肉警察」，警局長怒回污辱。（記者蘇孟娟攝）

2021/08/30 18:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員楊正中今市政總質詢替基層員警抱不平，更曝警察支援業務多如牛毛，日前竟有員警脖子掛牌宣導反詐騙及流浪狗貓等，淪人形立牌，甚至還要查非洲豬瘟廚餘，簡直成「豬肉警察」，發言引發市警局長蔡蒼柏怒回「哪有豬肉警察，太污辱」；蔡蒼柏說，沒有要求員警掛宣傳品上街，會再進行了解，但台灣若出現非洲豬瘟破口將影響國家經濟，是國安問題，「警察沒必要做嗎，這是職務協助」。

楊正中指出，有民眾向他反應，前2天在路上拍到員警脖子上掛著牌子站在路口宣導，牌上的宣導內容是反詐騙車手及狗貓領養不棄養等，民眾不捨員警淪人形立牌，更如「洗門風」觀感不佳，質疑高層為升官逢迎拍馬，不顧基層壓力包山包海，讓員警淪「路燈警察」、「口罩警察」、「保全警察」，現在更成「豬肉警察」，連非洲豬瘟廚餘都要查，促市警局要把人力投入重點工作，並清查有哪些不合理的勤務。

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楊正中「豬肉警察」的比喻引來蔡蒼柏不滿，怒回「哪裡有豬肉警察，這是污辱」，更反問，「出現非洲豬破口不是國難嗎，不影響國家經濟、人民健康嗎」，「警察沒必要做嗎，這是職務協助」。

楊正中再說，長官包山包海累死基層警察，並指蔡蒼柏是中央警政署副署長下來的長官，盼他能愛護警察減少不屬於治安交通的協辦業務。

蔡蒼柏則再度重申，只要跟國家安全、人民健康有關的事，警察均要協助。

楊正中要求市長盧秀燕表態，盧秀燕指出，她對中央要求警察站路口要注意廚餘的業務也不以為然，很多相關機關覺得警察很好用，以致什麼事都叫警局去做，她認同讓警察回歸專業。

警察查豬瘟廚餘中市議員嘆淪「豬肉警察」，警局長蔡蒼柏怒回污辱，強調警察依職務協助。（記者蘇孟娟攝）

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