高端一週預約接種86.53％略低 通報死亡維持6例

圖為高端疫苗。（資料照）

2021/08/30 15:11

〔記者林惠琴／台北報導〕第六輪高端武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗昨天最後一天接種，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨共接種9.8萬人次，過去一週預約接種率約86.53%，較前幾波約9成低一點，但也不算低太多；接種高端疫苗後通報死亡維持已知6例，無新增個案。

陳時中指出，昨天高端疫苗接種9萬8905人次，人口涵蓋率達到42.63%，劑次人口比則是每百人46.38劑。

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陳時中說明，高端疫苗從8月23日開打以來，預約接種率依序為92.8%、90.2%、87.1%、82.6%、81.5%、77.2%，29日還有一些施打站的數目沒進來，預估約略不會差很多，回顧這7天整體預約接種率為86.53%，較前幾波約9成左右低一點，但也不算低太多。

至於接種疫苗後通報死亡的不良事件，高端疫苗維持6例，包含先前已通報與已被報導的個案，並無新增個案。而接種AZ、莫德納疫苗後通報死亡再增2例、4例。

另外，台中市一名39歲女性，8月27日晚間接種高端疫苗後，29日傍晚6點多用餐時間，與家人聊天突然呼吸急速喘不過氣，接著翻白眼、全身僵硬，趕緊送醫發現心跳狂跳到每分鐘130多下，對此，指揮中心發言人莊人祥說明，個案在被家人送到急診後，到院意識清楚，心電圖與抽血檢查無異常，已於今日上午返家，下午聯繫狀況良好，但到底是否與疫苗有關，仍待進一步調查。

目前對於有申請預防接種受害救濟的個案，莊人祥指出，已經有展開調查，但尚無結案的案例。

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第六輪高端武漢肺炎疫苗昨天最後一天接種，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）表示，昨共接種9.8萬人次，過去一週預約接種率約86.53%，接種高端疫苗後通報死亡維持已知6例。（指揮中心提供）

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