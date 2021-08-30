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    又回個位數！ 本土+3、死亡+0 病例都在新北

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新增3例本土病例，另有境外移入5例、死亡0例。（本報製圖）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新增3例本土病例，另有境外移入5例、死亡0例。（本報製圖）

    2021/08/30 14:08

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）昨光是新北市三峽家庭群聚感染就爆出10例，引發外界關注今日疫情發展，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新增3例本土病例，另有境外移入5例、死亡0例。

    今日新增3例本土病例（均非居家隔離期間陽性者），為2例男性、1例女性，年齡介於10多歲至70多歲，1例為今年8月29日發病，餘2例為無症狀感染，個案分布均在新北市；其中1例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

    近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月28日累計公布14761位確診個案中，已有13673人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.6%。

    至於新增5例境外移入個案，均為男性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自印尼（案16096、案16101）、泰國（案16097）、荷蘭（案16098）、菲律賓（案16099）入境，入境日介於8月27日至8月29日。

    指揮中心統計，截至目前國內累計1萬5991例確診，分別為1413例境外移入，14525例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。其中，834例死亡。

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    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新增3例本土病例，另有境外移入5例、死亡0例。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新增3例本土病例，另有境外移入5例、死亡0例。（指揮中心提供）

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